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Состояние воздуха в Киеве нормализовалось – КГГА

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Смог над Киевом рассеялся
Смог над Киевом рассеялся
Фото: depositphotos.com

Начальник управления экологии и природных ресурсов КГГА Александр Возный сообщил, что, согласно датчикам мониторинга, состояние воздуха в Киеве нормализовалось. Об этом он написал в Facebook.

"Опасность миновала, поэтому предварительные рекомендации отменяются", – написал он.

https://www.facebook.com/oleksandr.voznyy/posts/2124621327687788

В рейтинге самых загрязненных городов, который ведет специализирующаяся на информации и технологиях в сфере качества воздуха международная компания IQAir, Киев сейчас занимает 68-е место с индексом качества воздуха (AQI) 48 (хорошим считается воздух при индексе до 50).

Утром 19 марта Киев и часть Киевской области затянуло сильным смогом. В рейтинге IQAir Киев занимал первое место. В КГГА попросили не открывать окна и не выходить из дома без необходимости.

Теги: Киев, экология, КГГА, воздух
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