Состояние воздуха в Киеве нормализовалось – КГГА

"Опасность миновала, поэтому предварительные рекомендации отменяются", – написал он.

В рейтинге самых загрязненных городов, который ведет специализирующаяся на информации и технологиях в сфере качества воздуха международная компания IQAir, Киев сейчас занимает 68-е место с индексом качества воздуха (AQI) 48 (хорошим считается воздух при индексе до 50).

Утром 19 марта Киев и часть Киевской области затянуло сильным смогом. В рейтинге IQAir Киев занимал первое место. В КГГА попросили не открывать окна и не выходить из дома без необходимости.