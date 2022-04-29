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Военные действия России в Черном море привели к массовой гибели дельфинов – эколог

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На побережье Черного моря во время войны начали находить мертвых дельфинов
На побережье Черного моря во время войны начали находить мертвых дельфинов
Фото: depositphotos.com

Военная активность российской армии в Черном море привела к массовой гибели дельфинов. Об этом 28 апреля в Facebook написал эколог, руководитель исследовательского департамента национального природного парка "Тузловские лиманы" (Одесская область) Иван Русев.

Он рассказал, что на побережье Черного моря во время войны в разных местах начали находить мертвых дельфинов.

"Если раньше такое явление мы связывали со злобным и масштабным браконьерством на камбалу, калкана и осетровых рыб в море, о чем я писал, то сейчас браконьерство в море почти отсутствует. Вероятно, у гибели дельфинов другая причина", – подчеркнул эколог.

Эксперты осмотрели погибших животных и установили, что на них нет следов сеток или отрезанных хвостов. 

"Всем известно, что рашисты перекрыли судоходство в Черном море и заминировали часть его акватории. Они постоянно стреляют мощными снарядами из надводных и подводных лодок", – рассказал Русев.

Кроме того, оккупанты также используют военные гидролокаторы, что отрицательно влияет на животных. Когда дельфины попадают в зону облучения навигационных приборов судна россиян, это выводит из строя их органы слуха. Как результат – животные перестают хорошо воспринимать эхо-сигналы.

"Утратившие ориентацию и "ослепленные" животные ошеломлены и теряют акустический контроль над средой. Они в панике могут выбрасываться на берег и гибнуть. И конечно, что в обычных условиях эти животные с помощью отображаемых эхо-сигналов могут определить находящийся впереди – берег, скала или рыба, а в случае поражения слуха они могут этого не заметить. Таким образом, действия военно-морского флота варваров с применением гидролокаторов сейчас, в военный период, влияют на дельфинов и приводят их к стрессовой ситуации либо к гибели", – объяснил эколог.

Масштабы гибели дельфинов сейчас точно установить нельзя, так как невозможно обследовать участки побережья моря. Кроме того, выброшенного морем дельфина быстро съедают хищники, мартины, и останки животного снова уносит море или засыпает песком.

https://www.facebook.com/rusevivan/posts/1965439433642139

В комментарии "BBC News Україна" Русев также рассказал, что активная военная деятельность россиян в природном парке "Тузловские лиманы" отпугивает птиц.

"На территории нашего природного парка было около 200 бомб таких мощных, что разрушили ландшафты. Конечно, они пугают птиц, а именно сейчас идет их мощная миграция. Это очень большой вред флоре, фауне и природным ландшафтам", – сказал Русев.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: экология, Черное море, животные, армия РФ, война России против Украины, дельфины, российские оккупанты
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