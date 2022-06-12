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В Украине не зафиксировано случаев холеры, риски распространения инфекций в Мариуполе растут – Минздрав

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В Мариуполе разрушена городская инфраструктура, там растут риски распространения инфекционных заболеваний
В Мариуполе разрушена городская инфраструктура, там растут риски распространения инфекционных заболеваний
Фото: ЕРА

В Украине по итогам эпиднадзора и мониторинга окружающей среды не зафиксировано случаев холеры, однако получить информацию с временно оккупированных территорий "достаточно сложно".

Об этом замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин сообщил 12 июня, информирует пресс-служба Минздрава. 

"В период с 1 июня было обследовано более 440 больных с острыми кишечными инфекциями, среди них 165 – на предмет инфицирования холерой. Также с профилактической целью было обследовано шесть здоровых людей. Ни в одном из случаев холерных вибрионов обнаружено не было", – сказал Кузин. 

Замминистра сообщил, что также проводились исследования проб воды: было взято 100 проб пресной, девять проб морской и 80 проб сточной воды. "Опасных для жизни подвидов холерных вибрионов" в пробах тоже не нашли. 

Кузин подчеркнул, что получение информации с временно оккупированных территорий, в частности из Мариуполя Донецкой области, осложнено, но не уточнил, удалось ли Минздраву получить такие данные. 

"В то же время риски распространения инфекционных заболеваний там растут. Это связано со значительными разрушениями городской инфраструктуры, в результате чего происходят смешивание канализационных вод с питьевой водой и подземными водами, загрязнение колодцев", – добавили в Минздраве. 

Контекст:

О риске вспышки инфекционных заболеваний, в том числе холеры, в разрушенном и оккупированном Мариуполе неоднократно заявляла мэрия города. Такого мнения придерживаются в ВОЗ и британской разведке. 10 июня мэр Мариуполя Вадим Бойченко сказал, что от дизентерии, холеры и других инфекционных заболеваний до конца года могут умереть примерно 10 тыс. мариупольцев

3 июня Бойченко рассказывал, что в городе повреждено 95% многоэтажек, из них 50% (1300 многоэтажных зданий) уничтожено полностью. В городе, по его словам, осталось около 100 тыс. человек.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Мариуполь, канализация, холера, Вадим Бойченко, Минздрав, инфекция, здравоохранение, Игорь Кузин
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