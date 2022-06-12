В Украине не зафиксировано случаев холеры, риски распространения инфекций в Мариуполе растут – Минздрав

Об этом замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин сообщил 12 июня, информирует пресс-служба Минздрава.

"В период с 1 июня было обследовано более 440 больных с острыми кишечными инфекциями, среди них 165 – на предмет инфицирования холерой. Также с профилактической целью было обследовано шесть здоровых людей. Ни в одном из случаев холерных вибрионов обнаружено не было", – сказал Кузин.

Замминистра сообщил, что также проводились исследования проб воды: было взято 100 проб пресной, девять проб морской и 80 проб сточной воды. "Опасных для жизни подвидов холерных вибрионов" в пробах тоже не нашли.

Кузин подчеркнул, что получение информации с временно оккупированных территорий, в частности из Мариуполя Донецкой области, осложнено, но не уточнил, удалось ли Минздраву получить такие данные.

"В то же время риски распространения инфекционных заболеваний там растут. Это связано со значительными разрушениями городской инфраструктуры, в результате чего происходят смешивание канализационных вод с питьевой водой и подземными водами, загрязнение колодцев", – добавили в Минздраве.