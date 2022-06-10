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От дизентерии, холеры и других инфекционных болезней до конца года может умереть 10 тыс. мариупольцев – мэр

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Под полный контроль оккупантов Мариуполь перешел в мае
Под полный контроль оккупантов Мариуполь перешел в мае
Фото: ЕРА

Всплеск инфекционных болезней может стать причиной смерти жителей оккупированного Мариуполя Донецкой области. Об этом 10 июня заявил мэр города Вадим Бойченко, его процитировал в Telegrаm Мариупольский городской совет.

"Дизентерия, холера и другие опасные инфекционные заболевания могут стать причиной гибели примерно 10 тыс. мариупольцев до конца года. Об этом говорят наши врачи, и это подтверждает британская разведка", – сказал он.

В мэрии подчеркнули, что эпидемическая ситуация в городе "с каждым днем ухудшается" из-за массовых захоронений, дождей и повышения температуры воздуха.

"Нужно объединиться международным миссиям Красного Креста и ООН для создания устойчивых "зеленых коридоров" для начала массовой эвакуации людей из города, пока не поздно", – заявил Бойченко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения, которое началось 24 февраля. Оккупанты не смогли взять город штурмом  и начали сбрасывать на него авиабомбы и обстреливать. Полностью под контроль оккупантов Мариуполь перешел после 20 мая, когда завершилась эвакуация украинских защитников с территории комбината "Азовсталь".

По информации украинских военных, оккупанты убили около 25 тыс. человек.  Мэр Бойченко 3 июня заявил, что по осторожным оценкам жертвами российского вторжения в Мариуполе стали более 20 тыс. человек.

Кроме того, россияне препятствовали эвакуации жителей города на подконтрольную правительству территорию Украины, насильно депортируя население в Россию и на территорию, контролируемую группировкой "ДНР", а также предварительно подвергая "фильтрации".

3 июня Бойченко рассказал, что в городе повреждено 95% многоэтажек, из них 50% (1300 многоэтажных зданий) уничтожены полностью. В городе, по его словам, осталось около 100 тыс. человек.

4 июня советник Бойченко Петр Андрющенко сообщил в Telegram, что оккупанты начали сносить поврежденные обстрелами дома. "Вчера после обнародования данных о телах погибших под завалами оккупанты приступили к прямому сносу домов без разбора завалов. Первые дома по проспекту Единства, 56–60 с усиленной охраной с привлечением "государственных волонтеров" снесены. Россияне уничтожают доказательства, не тратя больше времени на поиск погибших в разрушенных домах", – написал он.

Теги: ООН, смерть, война, эпидемия, Мариуполь, эвакуация, вторжение, война России против Украины, болезнь, холера, Вадим Бойченко, инфекция, врачи, население, мэр
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