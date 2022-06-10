От дизентерии, холеры и других инфекционных болезней до конца года может умереть 10 тыс. мариупольцев – мэр

"Дизентерия, холера и другие опасные инфекционные заболевания могут стать причиной гибели примерно 10 тыс. мариупольцев до конца года. Об этом говорят наши врачи, и это подтверждает британская разведка", – сказал он.

В мэрии подчеркнули, что эпидемическая ситуация в городе "с каждым днем ухудшается" из-за массовых захоронений, дождей и повышения температуры воздуха.

"Нужно объединиться международным миссиям Красного Креста и ООН для создания устойчивых "зеленых коридоров" для начала массовой эвакуации людей из города, пока не поздно", – заявил Бойченко.

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