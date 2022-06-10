В Ростов пришло второе судно РФ с украденным в Мариуполе металлом

Информацию корреспонденту издания подтвердили в АО "Ростовский порт" 9 июня, уточнив, что "судно приняли вчера". Других подробностей, включая название судна, в администрации порта не сообщили.
После начала полномасштабного российского вторжения в Украину торговое судоходство в Азовском море было заблокировано. В комментарии изданию "Экономическая правда" директор ГП "Мариупольский торговый порт" Игорь Барский сообщал, что по состоянию на 23 февраля на территории предприятия оставалось около 200 тыс. тонн металла и чугуна стоимостью более $170 млн.
24 мая в минобороны России заявили о полном разминировании порта в оккупированном Мариуполе и открытии утром в среду, 25 мая, гуманитарного коридора для выхода иностранных судов. 27 мая журналисты "Радіо Свобода" опубликовали спутниковые снимки, на которых видно движение судов, которые могли вывозить украинские металл и зерно.
31 мая оккупанты "ДНР" отчитались об отправке в РФ из Мариуполя первого судна с украденным украинским металлом. 4 июня в порт Мариуполя зашло второе судно РФ для вывоза металла.
Основной объем металла в порту оккупированного Мариуполя принадлежит группе "Метинвест". Входящие в группу "Азовсталь" и ММК имени Ильича 7 июня обратились в Офис генпрокурора с просьбой открыть уголовные производства по фактам кражи россиянами этого металла.