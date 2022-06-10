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В Ростов пришло второе судно РФ с украденным в Мариуполе металлом

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Второе российское судно с украинским металлом, украденным в Мариуполе, прибыло в Ростов-на-Дону
Второе российское судно с украинским металлом, украденным в Мариуполе, прибыло в Ростов-на-Дону
Фото: Скриншот: Пушилин Д.В. / Telegram

Второе российское судно с украинским металлом, незаконно вывезенным из Мариуполя Донецкой области, прибыло в Ростов-на-Дону (РФ), сообщило 9 июня российское пропагандистское издание "Комсомольская правда".

Информацию корреспонденту издания подтвердили в АО "Ростовский порт" 9 июня, уточнив, что "судно приняли вчера". Других подробностей, включая название судна, в администрации порта не сообщили.

Контекст:

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину торговое судоходство в Азовском море было заблокировано. В комментарии изданию "Экономическая правда" директор ГП "Мариупольский торговый порт" Игорь Барский сообщал, что по состоянию на 23 февраля на территории предприятия оставалось около 200 тыс. тонн металла и чугуна стоимостью более $170 млн.

24 мая в минобороны России заявили о полном разминировании порта в оккупированном Мариуполе и открытии утром в среду, 25 мая, гуманитарного коридора для выхода иностранных судов. 27 мая журналисты "Радіо Свобода" опубликовали спутниковые снимки, на которых видно движение судов, которые могли вывозить украинские металл и зерно.

31 мая оккупанты "ДНР" отчитались об отправке в РФ из Мариуполя первого судна с украденным украинским металлом. 4 июня в порт Мариуполя зашло второе судно РФ для вывоза металла.

Основной объем металла в порту оккупированного Мариуполя принадлежит группе "Метинвест". Входящие в группу "Азовсталь" и ММК имени Ильича 7 июня обратились в Офис генпрокурора с просьбой открыть уголовные производства по фактам кражи россиянами этого металла.

Теги: Россия, Украина, Мариуполь, Ростов, Метинвест, Ростов-на-Дону, мародеры
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