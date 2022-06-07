Оккупанты запретили жителям Мариуполя купаться в Азовском море – горсовет

"Оккупационные власти Мариуполя запретили купание в Азовском море. Формально – из-за разминирования. Реально – из-за взрывного роста заболеваемости кишечными инфекциями и угрозы эпидемии холеры", – говорится в сообщении.

В горсовете процитировали назначенного оккупантами "мэра" Мариуполя Константина Иващенко, который заявил, что купаться в море сейчас "опасно".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

6 июня мэр города Вадим Бойченко сообщал, что российские оккупанты хотят закрыть Мариуполь из-за возможной вспышки холеры.

Контекст:

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения, которое началось 24 февраля. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы и обстреливать. Полностью под контроль оккупантов Мариуполь перешел после 20 мая, когда завершилась эвакуация украинских защитников с территории комбината "Азовсталь".

По информации украинских военных, оккупанты убили около 25 тыс. человек. Мэр Мариуполя Вадим Бойченко 3 июня заявил, что, по "осторожным оценкам", жертвами российского вторжения в Мариуполе стали более 20 тыс. человек.

Кроме того, россияне препятствовали эвакуации жителей города на территорию Украины, насильно депортируя население в Россию и на территорию, контролируемую террористами "ДНР", а также предварительно подвергая "фильтрации".

3 июня Бойченко рассказал, что в городе повреждено 95% многоэтажек, из них 50% (1300 многоэтажных зданий) уничтожено полностью. В городе, по его словам, осталось около 100 тыс. человек.