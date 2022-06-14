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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Семьи защитников "Азовстали": Гарнизон Мариуполя выполнил приказ и дал достойный бой. Но теперь наша очередь принять бой

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Украинские военные удерживали позиции на "Азовстали" до мая
Украинские военные удерживали позиции на "Азовстали" до мая
Фото: ЕРА

Операция по освобождению Мариуполя Донецкой области в 2014 году была "легкой прогулкой" по сравнению с битвой за город весной 2022-го.

Об этом говорится в заявлении Ассоциации семей защитников "Азовстали", опубликованном в Telegram 13 июня. 

Мариуполь был главной преградой для того, чтобы РФ проложила сухопутный коридор в оккупированный Крым, подчеркивается в сообщении. 

"Именно поэтому российские оккупанты не оставили попыток взять под контроль Мариуполь. Этой весной мы поняли, что операция 2014 года была легкой прогулкой по сравнению с битвой за Мариуполь в 2022 году. "Азов" выполнил свое главное обещание защищать город до последнего… До последнего уцелевшего дома города, безжалостно уничтоженного российскими авиабомбами и артиллерией. Гарнизон в Мариуполе выполнил приказ обороны города, дал достойное сражение, которое войдет в историю. В будущем Мариуполь будет украинским хотя бы потому, что за него пролилось много крови людей из стали. Но теперь наша очередь принять бой – за жизни и здоровье наших защитников в плену", – заявили семьи защитников. 

Они также опубликовали в Twitter видеоролик, в котором показали, каким Мариуполь был до обстрелов, показали бомбежки города и "Азовстали", где держали оборону украинские защитники, и самих военных, которых выводили с территории завода. 

"Помните героев Мариуполя. Освободите защитников "Азовстали", – говорится в титрах на видео. 

Контекст:

Сразу после оккупации Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. 9 мая 2014 года боевики напали на городское отделение милиции в Мариуполе. Здание полностью сгорело. Погибли пятеро украинских силовиков, среди них – начальник ГАИ Мариуполя Виктор Саенко.

Нападение было отражено после того, как в город вошла техника Вооруженных сил Украины. Днем освобождения Мариуполя считается 13 июня.

Бойцы "Азова", сотрудники СБУ, военнослужащие ВСУ, пограничники и полицейские до мая 2022 года противостояли в Мариуполе российским войскам, открыто вторгнувшимся в Украину 24 февраля.

Генеральный штаб ВСУ сообщил поздно вечером 16 мая, что с "Азовстали" эвакуировали 264 украинских военнослужащих, в том числе 53 тяжелораненых. Их перевезли в Новоазовск и Оленовку, которые находятся на территории, подконтрольной боевикам "ДНР". В Генштабе ВСУ и Минобороны Украины сообщили, что эвакуированных защитников Мариуполя планируют обменять. 20 мая российское минобороны объявило о завершении вывода украинских военных с территории завода.

Президент Украины Владимир Зеленский 6 июня заявил, что в плену оккупантов находится 2,5 тыс. украинских воинов – защитников "Азовстали".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: оккупация, Мариуполь, плен, Азовсталь, война России против Украины, российские оккупанты
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