Семьи защитников "Азовстали": Гарнизон Мариуполя выполнил приказ и дал достойный бой. Но теперь наша очередь принять бой

Об этом говорится в заявлении Ассоциации семей защитников "Азовстали", опубликованном в Telegram 13 июня.

Мариуполь был главной преградой для того, чтобы РФ проложила сухопутный коридор в оккупированный Крым, подчеркивается в сообщении.

"Именно поэтому российские оккупанты не оставили попыток взять под контроль Мариуполь. Этой весной мы поняли, что операция 2014 года была легкой прогулкой по сравнению с битвой за Мариуполь в 2022 году. "Азов" выполнил свое главное обещание защищать город до последнего… До последнего уцелевшего дома города, безжалостно уничтоженного российскими авиабомбами и артиллерией. Гарнизон в Мариуполе выполнил приказ обороны города, дал достойное сражение, которое войдет в историю. В будущем Мариуполь будет украинским хотя бы потому, что за него пролилось много крови людей из стали. Но теперь наша очередь принять бой – за жизни и здоровье наших защитников в плену", – заявили семьи защитников.

Они также опубликовали в Twitter видеоролик, в котором показали, каким Мариуполь был до обстрелов, показали бомбежки города и "Азовстали", где держали оборону украинские защитники, и самих военных, которых выводили с территории завода.

"Помните героев Мариуполя. Освободите защитников "Азовстали", – говорится в титрах на видео.

* Вісім років тому відбулася одна з найбільших перемог російсько-української війни — операція зі звільнення Маріуполя



У майбутньому Маріуполь буде українським хоча б тому, що за нього пролилося забагато крові людей зі сталі. Читати далі: https://t.co/mMq4efZpg5 pic.twitter.com/Cra1sYLnuC — Асоціація родин захисників «Азовсталі» (@AzovstalFam) June 13, 2022