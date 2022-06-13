Проводить аналогию между нашим "Азотом" и "Азовсталью" невозможно – мэр Северодонецка

По его словам, проводить аналогии между предприятиями с точки зрения возможной длительной обороны невозможно.

"Это принципиально разные здания и территория. У нас нет подземных переходов, соединений и выходов", – сказал он.

Он рассказал, что "Азот" не оборудован, как "Азовсталь", глубокими бомбоубежищами, которые могут защитить от обстрелов.

"Это химическое производство, там есть укрытия, где сейчас находятся люди, но они построены как укрытия от угрозы химической утечки, а не бомбардировки", – отметил Стрюк.

По информации городского головы, сейчас на заводе находятся около 560 мирных жителей. Город – под постоянным артиллерийским обстрелом. Стрюк говорит, что Россия хочет взять Северодонецк, "сровняв его с землей".

"Город фактически уничтожается артиллерией, чтобы дать возможность пехоте, механизированной бригаде прорвать нашу линию обороны", – добавил он.