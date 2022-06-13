Проводить аналогию между нашим "Азотом" и "Азовсталью" невозможно – мэр Северодонецка

По его словам, проводить аналогии между предприятиями с точки зрения возможной длительной обороны невозможно.
"Это принципиально разные здания и территория. У нас нет подземных переходов, соединений и выходов", – сказал он.
Он рассказал, что "Азот" не оборудован, как "Азовсталь", глубокими бомбоубежищами, которые могут защитить от обстрелов.
"Это химическое производство, там есть укрытия, где сейчас находятся люди, но они построены как укрытия от угрозы химической утечки, а не бомбардировки", – отметил Стрюк.
По информации городского головы, сейчас на заводе находятся около 560 мирных жителей. Город – под постоянным артиллерийским обстрелом. Стрюк говорит, что Россия хочет взять Северодонецк, "сровняв его с землей".
"Город фактически уничтожается артиллерией, чтобы дать возможность пехоте, механизированной бригаде прорвать нашу линию обороны", – добавил он.
Активные бои в районе Северодонецка идут с начала июня. Этот участок фронта президент Украины Владимир Зеленский называл одним из самых сложных. По его словам, во многом именно в Северодонецке решается судьба украинского Донбасса.
11 июня Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что "украинские воины успешно противостоят штурмовым действиям врага в Северодонецке". 12 июня главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный проинформировал, что Россия перебросила в Северодонецк семь батальонно-тактических групп, но ВСУ удалось остановить врага.
Утром 13 июня Генштаб ВСУ сообщил, что российские оккупанты с помощью артиллерии оттеснили подразделения украинских военных из центра Северодонецка.
Глава Луганской ОГА Сергей Гайдай 13 июня сообщил, что оккупанты контролируют 70% Северодонецка. Массовая эвакуация и подвоз гуманитарных грузов невозможны из-за обстрелов. Военным удается вывозить всего по несколько человек в день.