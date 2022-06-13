ВСУ из американских гаубиц уничтожили три "Града", которыми российские оккупанты обстреливали Северодонецк

"Во время разведки тылов противника на северодонецком направлении наши операторы обнаружили несколько установок РСЗО БМ-21 "Град". Именно их противник применял для обстрелов Северодонецка, других населенных пунктов и позиций сил обороны Украины", – говорится в сообщении.
Установив точные координаты расположения техники противника с помощью беспилотного комплекса, бойцы ССО передали эти данные артиллеристам Нацгвардии – воинам гаубичных расчетов М777.
"Точным огнем наши коллеги уничтожили три из четырех установок вражеских РСЗО. Еще одна установка "Град" в результате обстрела была повреждена. Корректировали артиллеристов операторы ССО Украины", – отметили в командовании Сил специальных операций.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Активные бои в районе Северодонецка идут с начала июня. Этот участок фронта президент Украины Владимир Зеленский называл одним из самых сложных. По его словам, во многом именно в Северодонецке решается судьба украинского Донбасса.
11 июня Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что "украинские воины успешно противостоят штурмовым действиям врага в Северодонецке". 12 июня главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный проинформировал, что Россия перебросила в Северодонецк семь батальонно-тактических групп, но ВСУ удалось остановить врага.
Утром 13 июня Генштаб ВСУ сообщил, что российские оккупанты с помощью артиллерии оттеснили подразделения украинских военных из центра Северодонецка.