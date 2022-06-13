ВСУ из американских гаубиц уничтожили три "Града", которыми российские оккупанты обстреливали Северодонецк

"Во время разведки тылов противника на северодонецком направлении наши операторы обнаружили несколько установок РСЗО БМ-21 "Град". Именно их противник применял для обстрелов Северодонецка, других населенных пунктов и позиций сил обороны Украины", – говорится в сообщении.

Установив точные координаты расположения техники противника с помощью беспилотного комплекса, бойцы ССО передали эти данные артиллеристам Нацгвардии – воинам гаубичных расчетов М777.

"Точным огнем наши коллеги уничтожили три из четырех установок вражеских РСЗО. Еще одна установка "Град" в результате обстрела была повреждена. Корректировали артиллеристов операторы ССО Украины", – отметили в командовании Сил специальных операций.

Война России против Украины. Главное (обновляется)