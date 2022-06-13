ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ из американских гаубиц уничтожили три "Града", которыми российские оккупанты обстреливали Северодонецк

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Украинские артиллеристы уничтожили три из четырех российских установок РСЗО
Украинские артиллеристы уничтожили три из четырех российских установок РСЗО
Фото: ЕРА

Украинские военные из американских гаубиц М777 уничтожили три "Града", которыми российские оккупанты обстреливали Северодонецк Луганской области. Об этом 13 июня в Facebook сообщило командование Сил специальных операций ВСУ.

"Во время разведки тылов противника на северодонецком направлении наши операторы обнаружили несколько установок РСЗО БМ-21 "Град". Именно их противник применял для обстрелов Северодонецка, других населенных пунктов и позиций сил обороны Украины", – говорится в сообщении.

Установив точные координаты расположения техники противника с помощью беспилотного комплекса, бойцы ССО передали эти данные артиллеристам Нацгвардии – воинам гаубичных расчетов М777.

"Точным огнем наши коллеги уничтожили три из четырех установок вражеских РСЗО. Еще одна установка "Град" в результате обстрела была повреждена. Корректировали артиллеристов операторы ССО Украины", – отметили в командовании Сил специальных операций.

https://www.facebook.com/usofcom/videos/406838188124176/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Активные бои в районе Северодонецка идут с начала июня. Этот участок фронта президент Украины Владимир Зеленский называл одним из самых сложных. По его словам, во многом именно в Северодонецке решается судьба украинского Донбасса.

11 июня Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что "украинские воины успешно противостоят штурмовым действиям врага в Северодонецке". 12 июня главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный проинформировал, что Россия перебросила в Северодонецк семь батальонно-тактических групп, но ВСУ удалось остановить врага

Утром 13 июня Генштаб ВСУ сообщил, что российские оккупанты с помощью артиллерии оттеснили подразделения украинских военных из центра Северодонецка.

Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, Северодонецк, Град, РСЗО, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, ССО, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Выглядит потрясающе сексуально". Кардашян снялась в нижнем белье
"Выглядит потрясающе сексуально". Кардашян снялась в нижнем белье
"Долго смотрела на "Демона сидящего". Но говорят, он сдохнет раньше, чем сядет". Кабаева засветилась в музее с "эскортом из гэбисток"
"Долго смотрела на "Демона сидящего". Но говорят, он сдохнет раньше, чем сядет". Кабаева засветилась в музее с "эскортом из гэбисток"
"Умер от позора и оставил страну в чудовищном отставании". Роднянский сказал, с кем из российских императоров можно сравнить Путина
"Умер от позора и оставил страну в чудовищном отставании". Роднянский сказал, с кем из российских императоров можно сравнить Путина
Netflix анонсировал второй сезон "Игры в кальмара". Тизер
Netflix анонсировал второй сезон "Игры в кальмара". Тизер
"Долго думать не нужно". Мозговая предложила отгадать страну по фото прилавка с едой, напоминающей фекалии. Фото
"Долго думать не нужно". Мозговая предложила отгадать страну по фото прилавка с едой, напоминающей фекалии. Фото
Продюсер Поляковой о Loboda: Мне жаль, что ей приходится переживать столь разрушительные изменения в карьере
Продюсер Поляковой о Loboda: Мне жаль, что ей приходится переживать столь разрушительные изменения в карьере
"Все еще потрясающая". 56-летняя Кроуфорд снялась в шортах и расстегнутой рубашке
"Все еще потрясающая". 56-летняя Кроуфорд снялась в шортах и расстегнутой рубашке
"Что же ты покинул своих волчиц?" Украинский диджей рассказала, где находится Винник
"Что же ты покинул своих волчиц?" Украинский диджей рассказала, где находится Винник
  Артур Гаспарян о травле Пугачевой и Галкина: Это паранормальная действительность, с которой не сталкивались даже во времена красного террора
  Артур Гаспарян о травле Пугачевой и Галкина: Это паранормальная действительность, с которой не сталкивались даже во времена красного террора
"Вот это да! Красивая женщина!" Саливанчук снялась в постели в белых носках. Фото
"Вот это да! Красивая женщина!" Саливанчук снялась в постели в белых носках. Фото
"Как глисты навстречу заду". Серга в новом стихотворении о Дне России высмеял российские устои. Видео
"Как глисты навстречу заду". Серга в новом стихотворении о Дне России высмеял российские устои. Видео
"Ах какая ваша "мама" красивая", "Роскошные". Заметно постройневший Данилко показал редкие фото с мамой Сердючки Инной Белоконь без грима
"Ах какая ваша "мама" красивая", "Роскошные". Заметно постройневший Данилко показал редкие фото с мамой Сердючки Инной Белоконь без грима
"Хотят заработать все, а дальше спрятаться и жить так, чтобы никто не трогал". Продюсер Поляковой высказался о Повалий, Тодоренко и Лорак
"Хотят заработать все, а дальше спрятаться и жить так, чтобы никто не трогал". Продюсер Поляковой высказался о Повалий, Тодоренко и Лорак
  "Будут жить и станут круче Одесса, Киев, Харьков, Мариуполь, Буча". "Ногу свело!" в День России посвятила новую песню Украине. Видео
  "Будут жить и станут круче Одесса, Киев, Харьков, Мариуполь, Буча". "Ногу свело!" в День России посвятила новую песню Украине. Видео
"Какая красивая". Dzidzio показал свою племянницу
"Какая красивая". Dzidzio показал свою племянницу
"Это мое окончательное решение". Экс-жена Богдана рассталась с "Холостяком" Заливако
"Это мое окончательное решение". Экс-жена Богдана рассталась с "Холостяком" Заливако
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Михалков рассказывает о зараженных птицах из Украины, а детей выстраивают буквой Z". Галкин заявил о "двух Россиях" (129597)
2
"Ах какая ваша "мама" красивая", "Роскошные". Заметно постройневший Данилко показал редкие фото с мамой Сердючки Инной Белоконь без грима (45182)
3
"Они смотрятся просто идеально вместе". Бритни Спирс в третий раз вышла замуж. Певица пригласила на свадьбу Мадонну и Пэрис Хилтон. Фото (40441)
4
"Без кубиков, но зато с яйцами", "Красавец. Честный человек". Проживающий в Израиле Галкин показал пляжное фото (26430)
5
"Вот это да! Красивая женщина!" Саливанчук снялась в постели в белых носках. Фото (25496)
6
Артур Гаспарян о травле Пугачевой и Галкина: Это паранормальная действительность, с которой не сталкивались даже во времена красного террора (22088)
7
"Буду бороться за тебя всегда". Жена командира полка "Азов" Прокопенко опубликовала портрет мужа (18318)
8
Тина Кароль показала родителей и старшего брата на редком семейном фото (16842)
 
 
 
 