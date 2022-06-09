Пентагон показал процесс погрузки в самолет гаубицы M777, предназначенной для Украины, Генштаб ВСУ отреагировал

"Гаубица M777 Корпуса морской пехоты США загружается на C-17 Globemaster III ВВС США на авиабазе Марч, Калифорния, как часть помощи США в обеспечении безопасности Украины", – написали авторы сообщения и показали процесс погрузи оружия на самолет.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины поблагодарил США за помощь – об этом написали в комментариях к посту, также Генштаб опубликовал отдельный пост, в котором отмечается, что речь о гаубицах 155-мм калибра.

Когда именно оправляли оружие, и сколько гаубиц в партии, не сообщается, но посольство США в Киеве еще в мае сообщало, что 89 из 90 американских гаубиц M777, которые входят в пакет оборонной помощи на $800 млн, доставлены в Украину и многие – работают на фронте.