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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Пентагон показал процесс погрузки в самолет гаубицы M777, предназначенной для Украины, Генштаб ВСУ отреагировал

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Гаубицы М777 уже работают на фронте
Гаубицы М777 уже работают на фронте
Фото: Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine / Facebook

Министерство обороны США вечером 8 июня проинформировало в Facebook об отправке в Украину гаубицы M777.

"Гаубица M777 Корпуса морской пехоты США загружается на C-17 Globemaster III ВВС США на авиабазе Марч, Калифорния, как часть помощи США в обеспечении безопасности Украины", – написали авторы сообщения и показали процесс погрузи оружия на самолет. 

https://www.facebook.com/DeptofDefense/posts/391939379639000

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины поблагодарил США за помощь – об этом написали в комментариях к посту, также Генштаб опубликовал отдельный пост, в котором отмечается, что речь о гаубицах 155-мм калибра. 

Когда именно оправляли оружие, и сколько гаубиц в партии, не сообщается, но посольство США в Киеве еще в мае сообщало, что 89 из 90 американских гаубиц M777, которые входят в пакет оборонной помощи на $800 млн, доставлены в Украину и многие – работают на фронте

Контекст:

С 2014 года Соединенные Штаты выделили Украине более $7,3 млрд на оказание помощи в обеспечении безопасности, в том числе около $5,3 млрд помощи в области безопасности с начала работы администрации президента Джо Байдена (из них 4,6 млрд – с 24 февраля), сообщили в Пентагоне 1 июня.

В мае Конгресс утвердил выделение $40 млрд, из которых $6 млрд предусмотрено на усиление безопасности Украины. О первом пакете из этой суммы и 11-м с начала вторжения – стоимостью $700 млн – Байден объявил 1 июня, в него входят РСЗО HIMARS.

Отдельно в США приняли закон о ленд-лизе для Украины. Согласно этому документу, президент США сможет разрешить правительству одалживать или давать в аренду средства защиты Украине и другим странами Восточной Европы, "затронутым вторжением Российской Федерации в Украину", чтобы помочь укрепить их обороноспособность и защитить гражданское население от возможного вторжения или продолжающейся агрессии со стороны России. Украина не должна будет заранее платить за поставки техники и вооружений, ей будет предоставлена отсрочка оплаты.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: США, Пентагон, самолет, Генштаб ВСУ, военная помощь, Калифорния
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