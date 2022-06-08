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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Данилов о военной помощи Украине: Нам никто ничего не должен, но самолеты с оружием в воздухе каждый день

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Данилов: Что происходит на фронтах? Нам тяжело, нам сложно, но помощь идет каждый день
Данилов: Что происходит на фронтах? Нам тяжело, нам сложно, но помощь идет каждый день
Фото: rnbo.gov.ua

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов 7 июня в эфире национального телемарафона заявил, что военную помощь Украина получает ежедневно. Запись комментария обнародована на YouTube-канале ТСН.

"Что касается высказывания о задержке [с поставкой оружия], нужно иметь в виду, что нам никто ничего не должен. Это помощь, которую мы получаем от всех стран, и нам нужно благодарить, что она на сегодняшний день есть. Мне сложно представить как человеку, который с первого дня – с 24 февраля – ни разу не был в подвале, все первые дни был наверху и наблюдал за событиями, которые были непосредственно под Киевом своими глазами. Я не представляю, что бы мы делали, если бы у нас в то время не было того, что нам предоставили, – NLAW, Javelin, Stinger и прочее", – сказал он. 

Данилов подчеркнул, что без помощи партнеров Украине было бы "крайне тяжело". 

"Мы считаем, что нам все должны, но это немного не так. Да, нам помогают, помощь идет почти каждый день. Хочу, чтобы мы имели в виду, что это не является подарком Украине. На каждую поставку есть договоренность нашего президента", – добавил он.

Секретарь СНБО высказал мнение, что не стоит недооценивать армию оккупантов.

"Не нужно хвастаться, что они слабые и бестолковые – они научились уже на этой войне воевать. Что происходит на фронтах? Нам тяжело, нам сложно, но помощь идет каждый день. Ежедневно самолеты в воздухе, которые нам доставляют оружие. Но нужно понимать, что у нас 1200 км фронта", – резюмировал Данилов. 

Контекст:

После полномасштабного военного вторжения России в Украину страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции. Только за два месяца полномасштабного вторжения РФ Киев получил на укрепление обороноспособности Украины более $5 млрд, сообщал 26 апреля глава Пентагона Ллойд Остин.

26 апреля прошла первая встреча консультативной группы по оказанию помощи Украине на авиабазе ВВС США Рамштайн в Германии. Министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что благодаря встрече произошли "тектонические изменения" в философии партнеров по поводу передачи Украине оружия.

По итогам второй встречи 23 мая новую военную помощь Украине решили предоставить 20 государств

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, оружие, СНБО, военная помощь, самолеты, Алексей Данилов
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