Данилов о военной помощи Украине: Нам никто ничего не должен, но самолеты с оружием в воздухе каждый день

Данилов: Что происходит на фронтах? Нам тяжело, нам сложно, но помощь идет каждый день Фото: rnbo.gov.ua

"Что касается высказывания о задержке [с поставкой оружия], нужно иметь в виду, что нам никто ничего не должен. Это помощь, которую мы получаем от всех стран, и нам нужно благодарить, что она на сегодняшний день есть. Мне сложно представить как человеку, который с первого дня – с 24 февраля – ни разу не был в подвале, все первые дни был наверху и наблюдал за событиями, которые были непосредственно под Киевом своими глазами. Я не представляю, что бы мы делали, если бы у нас в то время не было того, что нам предоставили, – NLAW, Javelin, Stinger и прочее", – сказал он.

Данилов подчеркнул, что без помощи партнеров Украине было бы "крайне тяжело".

"Мы считаем, что нам все должны, но это немного не так. Да, нам помогают, помощь идет почти каждый день. Хочу, чтобы мы имели в виду, что это не является подарком Украине. На каждую поставку есть договоренность нашего президента", – добавил он.

Секретарь СНБО высказал мнение, что не стоит недооценивать армию оккупантов.

"Не нужно хвастаться, что они слабые и бестолковые – они научились уже на этой войне воевать. Что происходит на фронтах? Нам тяжело, нам сложно, но помощь идет каждый день. Ежедневно самолеты в воздухе, которые нам доставляют оружие. Но нужно понимать, что у нас 1200 км фронта", – резюмировал Данилов.