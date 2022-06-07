Посол заявил, что Украина готова купить у Израиля "Железный купол"

Корнийчук: Я хочу, чтобы израильское правительство вышло из своей зоны комфорта и вернулось к реальности Фото: Embassy of Ukraine in the State of Israel / Facebook

Он отметил, что на прошлой неделе США дали разрешение на передачу ракет из Германии в Украину, но Израиль отказал. Издание сообщило, что речь идет о противотанковых ракетах Spike, произведенных в Германии по израильской лицензии компании Rafael Advanced Defense Systems.

Корнийчук выразил разочарование, что Израиль не предоставил оборонительной военной помощи Украине, технической военной поддержки и постоянной медицинской поддержки, включая отказ лечить украинских солдат в своих больницах.

Посол также отметил, что в израильской прессе мало упоминаний о войне РФ против Украины.

"Я хочу, чтобы израильское правительство вышло из своей зоны комфорта и вернулось к реальности... Нам нужна помощь Израиля… Я имею в виду, что нам нужна военно-техническая поддержка, нам нужен "Железный купол", [...] который позволит нам спасти наших мирных женщин и детей от обстрелов российских ракет на нашей территории", – сказал дипломат.

Он уточнил, что Украина готова купить "Железный купол".

"Нам не нужно пожертвование. Мы хотим его купить", – сказал он.

The Jerusalem Post со ссылкой на источники отмечает, что Израиль вряд ли продаст "Железный купол" Украине или какой-либо другой стране из-за соглашения, подписанного с США, и из-за правил экспорта оборонных товаров и международных обязательств по контролю за экспортным рынком оборонной продукции страны. Но системы ПВО David’s Sling и SPYDER, также производимые Rafael Advanced Defense Systems, — это системы, которые можно было бы предоставить, пишет издание.

Посол также сказал, что он благодарен Израилю за гуманитарную помощь, но заявил, что ее недостаточно.

"Израиль ничего не должен Украине. Мы не просим вас о помощи. Мы считаем, что с моральной стороны Израиль должен встать на сторону остального западного мира и помочь Украине всеми возможными способами", – заявил Корнийчук.