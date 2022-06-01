Украина построит систему ПВО, которая будет крепче, чем "Железный купол" – Зеленский

Зеленский: Конечно, будет построена система ПВО, даже крепче, чем "Железный купол" Скриншот: Володимир Зеленський / Facebook

Видео общения опубликовано на странице Зеленского в Facebook.

Ребенок из Полтавской области спросил, будет ли Украина строить такую систему ПВО, как "Железный купол" у Израиля, так как "даже после нашей победы Россия не прекратит попыток снова захватить Украину".

Зеленский сказал, что вопрос недетский и, "как говорят – в яблочко".

"Конечно, будет построена система ПВО, даже крепче, чем "Железный купол". Потому что государство Израиль – крепкое и прекрасное, но маленькое, их система нам не подходит, так как у нас Киевский регион – как все государство Израиль. Поэтому для нас важно построить современную универсальную систему ПВО. Будем строить, хочется построить быстро", – отметил он .

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