Украина построит систему ПВО, которая будет крепче, чем "Железный купол" – Зеленский

Видео общения опубликовано на странице Зеленского в Facebook.
Ребенок из Полтавской области спросил, будет ли Украина строить такую систему ПВО, как "Железный купол" у Израиля, так как "даже после нашей победы Россия не прекратит попыток снова захватить Украину".
Зеленский сказал, что вопрос недетский и, "как говорят – в яблочко".
"Конечно, будет построена система ПВО, даже крепче, чем "Железный купол". Потому что государство Израиль – крепкое и прекрасное, но маленькое, их система нам не подходит, так как у нас Киевский регион – как все государство Израиль. Поэтому для нас важно построить современную универсальную систему ПВО. Будем строить, хочется построить быстро", – отметил он .
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Систему ПВО "Железный купол" производит израильская оборонная компания Rafael, ее разработали совместно с американской военно-промышленной компанией Raytheon. Система "Железный купол" работает в Израиле с 2011 года и защищает важные объекты и населенные пункты путем нейтрализации боевых ракет на подлете к цели. Каждая батарея имеет радиолокационную систему и три пусковые установки с 20 ракетами-перехватчиками в каждой из них.
Перехват осуществляется на расстоянии от четырех до 70 км. Сейчас в Израиле 10 батарей системы.
"Железный купол" массово использовался в ходе обострившегося в мае 2021 года напряжения между Израилем и Палестиной. Запуск одной ракеты этой системы стоит от $50 тыс. до $80 тыс.