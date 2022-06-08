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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Норвегия передала Украине 22 самоходные гаубицы M109. Они уже на фронте

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Дальность стрельбы этих гаубиц составляет 22 км, но она может быть увеличена, сообщил Залужный
Дальность стрельбы этих гаубиц составляет 22 км, но она может быть увеличена, сообщил Залужный
Фото: Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine / Facebook

Норвегия передала Украине 22 самоходные гаубицы M109, а также боеприпасы и запчасти к ним. Об этом сообщила 8 июня пресс-служба министерства обороны страны.

Министр обороны Норвегии сказал, что Украина запросила этот тип оружия. 

Норвегия также обучила украинских военных пользоваться этими гаубицами, обучение проходило в Германии. Правительство Норвегии не стало сразу объявлять о предоставлении военной помощи – ждало из-за соображений безопасности, сказано в релизе. 

О будущих поставках Норвегия может не объявлять публично, отмечается в сообщении. 

Эти гаубицы уже на фронте и уничтожают врага, информировал 4 июня в Facebook главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. 

"Как отмечают мои артиллеристы, ключевое отличие этих пушек от советских образцов – то, что они сделаны для людей. Несмотря на то, что эти самоходные гаубицы были изготовлены еще в 1960–70-х годах, у них уже вместо рычагов – руль, вместо механической – коробка автомат. На зимнее время, когда возможно оледенение корпуса, разработчики слегка прорезинили его, чтобы экипаж не скользил. Солдаты радовались даже таким простым элементам, как наваренные по краям башни корзины для личных вещей. Гаубицы М109А3 имеют больший по сравнению с советскими аналогами калибр и более мощный боеприпас", – рассказал Залужный. 

Он сообщил, что дальность стрельбы этих гаубиц – 22 км. 

"В дальнейшем мы можем использовать активно-реактивные снаряды, увеличивающие это расстояние. Опытные артиллеристы отмечают также удобство зарядов, герметичных и абсолютно идентичных, что влияет на точность разлета при выстрелах", – добавил главнокомандующий.

https://www.facebook.com/CinCAFU/posts/324999179795574

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Норвегия, военная помощь, артиллерия, война России против Украины, Валерий Залужный
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