"Останется пара мутантов на Байкале – и все". Newsweek отреагировал на угрозы Соловьева

Издание ссылается на фрагмент эфира программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1" от 1 июня.

Ведущий там говорит, что в ответ на поставки оружия Украине РФ нанесет "массированный удар", в результате которого выживут только "два мутанта на Байкале".

"Мы катимся к таким кровавым страницам мировой истории... Если все так будет развиваться, как развивается, то где-нибудь на Байкале останется пара мутантов – и все. Все остальное будет уничтожено мощным ядерным ударом. А к этому все идет, причем вне зависимости от какой-то из сторон", – говорит ведущий.

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Newsweek отмечает, что помощь с вооружением Украине оказывают отдельные страны, а не сам Альянс. А Кремль и высокопоставленные российские официальные лица не раз заявляли, что Россия не будет использовать ядерное оружие в Украине.

Но несмотря на это, риторика о возможном его использовании нарастает, пишет издание.

"Они сейчас будут все больше и больше навязывать американское оружие Украине, Украина возьмет и бабахнет по одной из наших ядерных станций – и понеслась! Процесс пойдет с такой скоростью неуправляемой, что мало не покажется никому. Жахнем – и все", – звучат на видео слова Соловьева.