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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Останется пара мутантов на Байкале – и все". Newsweek отреагировал на угрозы Соловьева

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Newsweek: Соловьев голос Путина
Newsweek: Соловьев – голос Путина
Фото: RIA Novosti/Mikhail Metzel/Presidential Press Service/AP Images

Государственное телевидение России, являясь "голосом Путина", наращивает угрозы ядерной войны, об этом 7 июня пишет американский Newsweek.

Издание ссылается на фрагмент эфира программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на  канале "Россия 1" от 1 июня.

Ведущий там говорит, что в ответ на поставки оружия Украине РФ нанесет "массированный удар", в результате которого выживут только "два мутанта на Байкале".

"Мы катимся к таким кровавым страницам мировой истории... Если все так будет развиваться, как развивается, то где-нибудь на Байкале останется пара мутантов – и все. Все остальное будет уничтожено мощным ядерным ударом. А к этому все идет, причем вне зависимости от какой-то из сторон", – говорит ведущий.

ВИДЕО

Newsweek отмечает, что помощь с вооружением Украине оказывают отдельные страны, а не сам Альянс. А Кремль и высокопоставленные российские официальные лица не раз заявляли, что Россия не будет использовать ядерное оружие в Украине.

Но несмотря на это, риторика о возможном его использовании нарастает, пишет издание.

"Они сейчас будут все больше и больше навязывать американское оружие Украине, Украина возьмет и бабахнет по одной из наших ядерных станций – и понеслась! Процесс пойдет с такой скоростью неуправляемой, что мало не покажется никому. Жахнем – и все", – звучат на видео слова Соловьева.

Контекст:

В конце февраля, вскоре после вторжения России в Украину, президент РФ Владимир Путин приказал перевести силы сдерживания армии РФ, которые включают ядерное оружие, в особый режим боевого дежурства. Он объяснил свое решение "агрессивными высказываниями" со стороны высших должностных лиц стран НАТО в адрес России.

В Пентагоне считают, что, если Украина и дальше будет успешно защищаться от российского вторжения, Путин продолжит угрожать Западу ядерным оружием. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал "опасными и безответственными" угрозы использования Россией ядерного оружия.

Китай призвал к сдержанности. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что все стороны должны сохранять спокойствие и избегать дальнейшей эскалации.

Замсекретаря Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил 27 марта, что Россия может применить ядерное оружие в четырех случаях: когда по ее территории был нанесен удар с использованием средств ядерного поражения; при любом другом применении ядерного оружия против России или ее союзников; при посягательстве на критическую инфраструктуру, в результате которого российские силы ядерного сдерживания были парализованы; когда есть акт агрессии против РФ или ее союзников, в результате которого под угрозой оказалось существование страны.

Спикер Путина Дмитрий Песков сообщал 29 марта, что любой исход войны в Украине – не повод для применения ядерного оружия РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял в начале мая, что не уверен в том, что российские оккупанты отказались от идеи применения ядерного оружия.

Теги: Владимир Путин, НАТО, ядерное оружие, военная техника, военная помощь, российская пропаганда, Владимир Соловьев, война России против Украины, ядерный удар, российское телевидение
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