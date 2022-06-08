ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кулеба: Украина благодарна партнерам за оружие, но его все еще критически мало, чтобы остановить РФ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Кулеба заявил, что Украине нужно больше тяжелого оружия и как можно быстрее
Кулеба заявил, что Украине нужно больше тяжелого оружия и как можно быстрее
Фото: EPA

Украина благодарна международным партнерам за предоставление оружия и другой военной помощи, но этого все еще мало, чтобы остановить Россию. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге 8 июня, пишет "Интерфакс-Украина".

"Кое у кого на Западе среди наших партнеров складывается впечатление, что в принципе с оружием все более-менее нормально. На самом деле это не так, мы видим все еще тотальное превосходство России в тяжелой артиллерии на Донбассе, поэтому сигнал, который мы коммуницируем партнерам, очень прост: мы благодарны за то, что вы уже предоставили, но этого все еще критически мало, чтобы остановить Россию, не говоря уже о том, чтобы перейти в большое масштабное контрнаступление и вытеснить Россию с украинских территорий", – сказал глава МИД.

Он заявил, что Украине нужно больше тяжелого оружия и как можно быстрее.

По его словам, ключевые позиции – крупнокалиберная артиллерия и ракетные системы залпового огня.

Кулеба заявил, что после того, как США и Великобритания объявили о поставках Украине РСЗО, некоторые другие страны готовятся принять аналогичные решения.

Контекст:

После полномасштабного военного вторжения России в Украину страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции. Только за два месяца полномасштабного вторжения РФ Киев получил на укрепление обороноспособности Украины более $5 млрд, сообщал 26 апреля глава Пентагона Ллойд Остин.

26 апреля прошла первая встреча консультативной группы по оказанию помощи Украине на авиабазе ВВС США Рамштайн в Германии. Министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что благодаря встрече произошли "тектонические изменения" в философии партнеров по поводу передачи Украине оружия.

По итогам второй встречи 23 мая новую военную помощь Украине решили предоставить 20 государств.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, вооружение, военная помощь, Дмитрий Кулеба, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
40-летняя Мейхер снялась без бюстгальтера. Фото
40-летняя Мейхер снялась без бюстгальтера. Фото
Сын Роднянского из-за войны развелся с женой – известной актрисой из РФ
Сын Роднянского из-за войны развелся с женой – известной актрисой из РФ
Tarabarova призвала украинцев присоединиться к проекту "Малюнок Герою" и показала, какой рисунок для украинских защитников нарисовали ее дети
Tarabarova призвала украинцев присоединиться к проекту "Малюнок Герою" и показала, какой рисунок для украинских защитников нарисовали ее дети
"Как две капли воды". Павлик сравнил своего сына и себя в детстве. Фото
"Как две капли воды". Павлик сравнил своего сына и себя в детстве. Фото
"Традиция нарушилась". Grosu в свой день рождения поделилась редким архивным снимком
"Традиция нарушилась". Grosu в свой день рождения поделилась редким архивным снимком
Решетник: Наша победа должна быть убедительной, безапелляционной и без единых уступок
Решетник: Наша победа должна быть убедительной, безапелляционной и без единых уступок
Хайек в сиреневом бикини устроила танцы на столе для супруга
Хайек в сиреневом бикини устроила танцы на столе для супруга
"Мы готовы отдать свои жизни, чтобы в Украине не было никакого "русского мира". Саливанчук в патриотическом образе высказалась о войне
"Мы готовы отдать свои жизни, чтобы в Украине не было никакого "русского мира". Саливанчук в патриотическом образе высказалась о войне
  Арзуманян: Война меня очень сильно изменила. Я стал настоящим украинским националистом
  Арзуманян: Война меня очень сильно изменила. Я стал настоящим украинским националистом
Арестович прокомментировал петицию о присвоении Зеленскому и ему званий гетмана и кошевого атамана
Арестович прокомментировал петицию о присвоении Зеленскому и ему званий гетмана и кошевого атамана
"Раз них...я думать не умеете займитесь хотя бы чистописанием". Макаревич показал свои новые картины
"Раз них...я думать не умеете – займитесь хотя бы чистописанием". Макаревич показал свои новые картины
  "Я никому ничего не должен". В сети обсуждают поведение принца Луи, который на людях строил рожицы матери и показывал ей язык. Видео
  "Я никому ничего не должен". В сети обсуждают поведение принца Луи, который на людях строил рожицы матери и показывал ей язык. Видео
Тоня Матвиенко показала рисунок своей дочери для Героев Украины. Видео
Тоня Матвиенко показала рисунок своей дочери для Героев Украины. Видео
Шварценеггер получил в подарок от уроженца Бучи вышиванку. Фото
Шварценеггер получил в подарок от уроженца Бучи вышиванку. Фото
"Ощущения из прошлой жизни". Джамала впервые за три месяца войны вышла на прогулку со своими детьми. Фото
"Ощущения из прошлой жизни". Джамала впервые за три месяца войны вышла на прогулку со своими детьми. Фото
Осадчая объяснила, почему выступившая в Кремле перед оккупантами Повалий не может иметь украинское гражданство
Осадчая объяснила, почему выступившая в Кремле перед оккупантами Повалий не может иметь украинское гражданство
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Порешать можно было почти со всеми, кроме отца Зеленского". Анатолий Анатолич рассказал, как договаривался в институте за оценки (323898)
2
"Вот и платим. В том числе кровью". Арестович рассказал о коллективной карме и реформах, которые нужно провести в Украине (176206)
3
Актер студии "Квартал 95" от имени российского солдата – Путину: Рекомендую взять в рот и сосать, сосать, пока не станет лучше (113160)
4
"Не выдержал, позвонил Саше". Макаревич рассказал о разговоре с Розенбаумом после выхода в РФ пропагандистской песни о Мариуполе (88010)
5
"Ден сказал, что это может мне навредить". Жена командира полка "Азов" Прокопенко рассказала, какое решение приняла в первый день войны (82672)
6
"Что ты делаешь?", "Ради всего святого!" 63-летняя Мадонна возмутила сеть постельными снимками (62731)
7
"Были разные мнения относительно президента". Жена командира полка "Азов" Дениса Прокопенко рассказала, чем ее удивил Зеленский (55105)
8
"Красота вне времени". 52-летняя Лопес показала, как принимает ванну. Фото (45124)
 
 
 
 