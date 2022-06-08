Кулеба: Украина благодарна партнерам за оружие, но его все еще критически мало, чтобы остановить РФ

Кулеба заявил, что Украине нужно больше тяжелого оружия и как можно быстрее Фото: EPA

"Кое у кого на Западе среди наших партнеров складывается впечатление, что в принципе с оружием все более-менее нормально. На самом деле это не так, мы видим все еще тотальное превосходство России в тяжелой артиллерии на Донбассе, поэтому сигнал, который мы коммуницируем партнерам, очень прост: мы благодарны за то, что вы уже предоставили, но этого все еще критически мало, чтобы остановить Россию, не говоря уже о том, чтобы перейти в большое масштабное контрнаступление и вытеснить Россию с украинских территорий", – сказал глава МИД.

Он заявил, что Украине нужно больше тяжелого оружия и как можно быстрее.

По его словам, ключевые позиции – крупнокалиберная артиллерия и ракетные системы залпового огня.

Кулеба заявил, что после того, как США и Великобритания объявили о поставках Украине РСЗО, некоторые другие страны готовятся принять аналогичные решения.