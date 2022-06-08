Кулеба: Украина благодарна партнерам за оружие, но его все еще критически мало, чтобы остановить РФ

"Кое у кого на Западе среди наших партнеров складывается впечатление, что в принципе с оружием все более-менее нормально. На самом деле это не так, мы видим все еще тотальное превосходство России в тяжелой артиллерии на Донбассе, поэтому сигнал, который мы коммуницируем партнерам, очень прост: мы благодарны за то, что вы уже предоставили, но этого все еще критически мало, чтобы остановить Россию, не говоря уже о том, чтобы перейти в большое масштабное контрнаступление и вытеснить Россию с украинских территорий", – сказал глава МИД.
Он заявил, что Украине нужно больше тяжелого оружия и как можно быстрее.
По его словам, ключевые позиции – крупнокалиберная артиллерия и ракетные системы залпового огня.
Кулеба заявил, что после того, как США и Великобритания объявили о поставках Украине РСЗО, некоторые другие страны готовятся принять аналогичные решения.
После полномасштабного военного вторжения России в Украину страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции. Только за два месяца полномасштабного вторжения РФ Киев получил на укрепление обороноспособности Украины более $5 млрд, сообщал 26 апреля глава Пентагона Ллойд Остин.
26 апреля прошла первая встреча консультативной группы по оказанию помощи Украине на авиабазе ВВС США Рамштайн в Германии. Министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что благодаря встрече произошли "тектонические изменения" в философии партнеров по поводу передачи Украине оружия.
По итогам второй встречи 23 мая новую военную помощь Украине решили предоставить 20 государств.