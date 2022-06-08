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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Греции обвиняют Германию в затягивании схемы поставки танков Marder в обмен на передачу БМП Украине – СМИ

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БМП Marder должны заменить в Греции технику советского образца
БМП Marder должны заменить в Греции технику советского образца

Греция считает слишком затянутой реализацию схемы, по которой она передаст Украине бронетранспортеры БМП-1, а взамен получит БМП Marder от Германии. Об этом, ссылаясь на источник из министерства обороны Греции, пишет Bild.

По информации издания, процедура включает несколько этапов: представители Афин должны вначале осмотреть немецкую технику, потом она пройдет модернизацию, потом повторную проверку. После этого она будет передана Греции, перекрашена в ее цвета и поставлена армии. 

Только тогда греческие БМП могут быть отправлены в Украину.

По мнению источника  Bild, все это занимает слишком много времени.

"Может пройти не менее двух месяцев, прежде чем первая машина из Германии окажется у нас на островах, где сейчас находится техника для обмена", – сказал он.

О том, что Греция планирует передать Украине оружие советского образца, а вместо него Германия поставит ей боевые машины пехоты, 31 мая на итоговой пресс-конференции после саммита ЕС в Брюсселе рассказал канцлер ФРГ Олаф Шольц. 

"Министерства обороны проработают детали и быстро реализуют это соглашение", – сказал  тогда он.

Позже министерство обороны Греции сообщило, что направит в Украину БМП-1 и получит взамен "равное количество" немецких БМП Marder, не уточнив другие детали. Эти БМП-1 Греция получила в 1994 году.

Контекст:

Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощьпомогала лечить раненных на Донбассе украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. В 2021 году Берлин блокировал поставки оружия Украине через НАТО, когда США предупреждали о возможном новом вторжении России.Агентство Bloomberg сообщало, что ФРГ будет компенсировать странам Восточной Европы поставленное в Украину оружие советского образца, заменяя его современной техникой.

Издание Politico напомнило, что ранее схему о так называемых круговых поставках оружия Германия обсуждала с Чехией и Польшей. Чехия должна получить 14 основных боевых танков Leopard 2A4 и одну ремонтно-эвакуационную машину в обмен на отправку советских танков в Украину. 

Польша обвинила Германию в невыполнении обещаний о передаче ей танков. Президент Польши Анджей Дуда сказал, что Варшава передала много своих танков Украине и это ослабило польский военный потенциал. "[Немцы] не сдержали обещание. И честно говоря, мы очень разочарованы этим", – сказал Дуда.

Теги: Германия, Украина, Греция, танки, вооружение, военная техника, военная помощь, Афины, война России против Украины, БМП, Олаф Шольц
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