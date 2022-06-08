В Греции обвиняют Германию в затягивании схемы поставки танков Marder в обмен на передачу БМП Украине – СМИ

По информации издания, процедура включает несколько этапов: представители Афин должны вначале осмотреть немецкую технику, потом она пройдет модернизацию, потом повторную проверку. После этого она будет передана Греции, перекрашена в ее цвета и поставлена армии.

Только тогда греческие БМП могут быть отправлены в Украину.

По мнению источника Bild, все это занимает слишком много времени.

"Может пройти не менее двух месяцев, прежде чем первая машина из Германии окажется у нас на островах, где сейчас находится техника для обмена", – сказал он.

О том, что Греция планирует передать Украине оружие советского образца, а вместо него Германия поставит ей боевые машины пехоты, 31 мая на итоговой пресс-конференции после саммита ЕС в Брюсселе рассказал канцлер ФРГ Олаф Шольц.

"Министерства обороны проработают детали и быстро реализуют это соглашение", – сказал тогда он.

Позже министерство обороны Греции сообщило, что направит в Украину БМП-1 и получит взамен "равное количество" немецких БМП Marder, не уточнив другие детали. Эти БМП-1 Греция получила в 1994 году.