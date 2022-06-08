В Греции обвиняют Германию в затягивании схемы поставки танков Marder в обмен на передачу БМП Украине – СМИ

По информации издания, процедура включает несколько этапов: представители Афин должны вначале осмотреть немецкую технику, потом она пройдет модернизацию, потом повторную проверку. После этого она будет передана Греции, перекрашена в ее цвета и поставлена армии.
Только тогда греческие БМП могут быть отправлены в Украину.
По мнению источника Bild, все это занимает слишком много времени.
"Может пройти не менее двух месяцев, прежде чем первая машина из Германии окажется у нас на островах, где сейчас находится техника для обмена", – сказал он.
О том, что Греция планирует передать Украине оружие советского образца, а вместо него Германия поставит ей боевые машины пехоты, 31 мая на итоговой пресс-конференции после саммита ЕС в Брюсселе рассказал канцлер ФРГ Олаф Шольц.
"Министерства обороны проработают детали и быстро реализуют это соглашение", – сказал тогда он.
Позже министерство обороны Греции сообщило, что направит в Украину БМП-1 и получит взамен "равное количество" немецких БМП Marder, не уточнив другие детали. Эти БМП-1 Греция получила в 1994 году.
Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощь, помогала лечить раненных на Донбассе украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. В 2021 году Берлин блокировал поставки оружия Украине через НАТО, когда США предупреждали о возможном новом вторжении России.Агентство Bloomberg сообщало, что ФРГ будет компенсировать странам Восточной Европы поставленное в Украину оружие советского образца, заменяя его современной техникой.
Издание Politico напомнило, что ранее схему о так называемых круговых поставках оружия Германия обсуждала с Чехией и Польшей. Чехия должна получить 14 основных боевых танков Leopard 2A4 и одну ремонтно-эвакуационную машину в обмен на отправку советских танков в Украину.
Польша обвинила Германию в невыполнении обещаний о передаче ей танков. Президент Польши Анджей Дуда сказал, что Варшава передала много своих танков Украине и это ослабило польский военный потенциал. "[Немцы] не сдержали обещание. И честно говоря, мы очень разочарованы этим", – сказал Дуда.