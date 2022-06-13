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Оккупанты с помощью артиллерии оттеснили украинских военных из центра Северодонецка – Генштаб ВСУ

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По данным Генштаба ВСУ, на донецком направлении оккупанты пытается наступать с целью окружения украинских подразделений в районах Северодонецка и Лисичанска
По данным Генштаба ВСУ, на донецком направлении оккупанты пытается наступать с целью окружения украинских подразделений в районах Северодонецка и Лисичанска
Фото: ЕРА

Российские оккупанты с помощью артиллерии оттеснили подразделения украинских военных из центра Северодонецка Луганской области. Об этом 13 июня в Fаcebook сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"На северодонецком направлении враг при поддержке артиллерии вел штурмовые действия в городе Северодонецк, имел частичный успех, оттеснил наши подразделения из центра города, боевые действия продолжаются. Обстреливались из артиллерии позиции сил обороны в районах населенных пунктов Лисичанск, Северодонецк, Тошковка", – говорится в сообщении.

На донецком направлении группировка противника пытается наступать с целью окружения подразделений ВСУ в районах Северодонецка и Лисичанска, а также для блокирования путей логистического снабжения из населенного пункта Бахмут.

Враг продолжает восполнять потери. В направлении населенных пунктов Кременная и Старобельск россияне переместили более 80 единиц вооружения и военной техники, в том числе тяжелую бронированную технику и артиллерийские системы.

На бахмутском направлении ВСУ успешно отразили штурмовые действия противника. В то же время враг возобновил наступательные действия в районе Золотого.

На кураховском направлении захватчики нанесли авиаудар штурмовиками по позициям украинских войск в районе Красногоровки, в 15 км восточнее Курахово.

На харьковском направлении подразделения оккупантов сосредоточивают усилия на ведении позиционной обороны и предотвращении продвижения ВСУ к государственной границе Украины. Противник вел штурмовые действия в направлении Терновая – Избицкое, имел частичный успех, закрепился на его северной окраине.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/338799278433157

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Активные бои в районе Северодонецка идут с начала июня. Этот участок фронта президент Украины Владимир Зеленский называл одним из самых сложных. По его словам, во многом именно в Северодонецке решается судьба украинского Донбасса.

11 июня Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что "украинские воины успешно противостоят штурмовым действиям врага в Северодонецке". 12 июня главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный проинформировал, что Россия перебросила в Северодонецк семь батальонно-тактических групп, но ВСУ удалось остановить врага

Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, Северодонецк, артиллерия, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, российские оккупанты
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