Оккупанты с помощью артиллерии оттеснили украинских военных из центра Северодонецка – Генштаб ВСУ

По данным Генштаба ВСУ, на донецком направлении оккупанты пытается наступать с целью окружения украинских подразделений в районах Северодонецка и Лисичанска Фото: ЕРА

"На северодонецком направлении враг при поддержке артиллерии вел штурмовые действия в городе Северодонецк, имел частичный успех, оттеснил наши подразделения из центра города, боевые действия продолжаются. Обстреливались из артиллерии позиции сил обороны в районах населенных пунктов Лисичанск, Северодонецк, Тошковка", – говорится в сообщении.

На донецком направлении группировка противника пытается наступать с целью окружения подразделений ВСУ в районах Северодонецка и Лисичанска, а также для блокирования путей логистического снабжения из населенного пункта Бахмут.

Враг продолжает восполнять потери. В направлении населенных пунктов Кременная и Старобельск россияне переместили более 80 единиц вооружения и военной техники, в том числе тяжелую бронированную технику и артиллерийские системы.

На бахмутском направлении ВСУ успешно отразили штурмовые действия противника. В то же время враг возобновил наступательные действия в районе Золотого.

На кураховском направлении захватчики нанесли авиаудар штурмовиками по позициям украинских войск в районе Красногоровки, в 15 км восточнее Курахово.

На харьковском направлении подразделения оккупантов сосредоточивают усилия на ведении позиционной обороны и предотвращении продвижения ВСУ к государственной границе Украины. Противник вел штурмовые действия в направлении Терновая – Избицкое, имел частичный успех, закрепился на его северной окраине.

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