В Северодонецке украинские военные побеждают в уличных боях, но оккупанты уничтожают дома артиллерией – Гайдай

"В Луганской области несколько тяжелых направлений – со стороны Попасной, Северодонецка и обмелевшей реки Северский Донец. Очень мощные бои идут в Тошковке и Северодонецке", – написал он.
Глава обладминистрации отметил, что территорию находящегося в Северодонецке предприятия "Азот" россияне "обстреливают часами из артиллерии, произошел большой пожар после попадания российских снарядов в радиаторы, из которых вытекло масло".
"В уличных боях в Северодонецке наши военные побеждают, но русская артиллерия уничтожает дом за домом", – объяснил Гайдай.
Он также разместил видео своего включения в эфир национального телемарафона.
"Ситуация тяжелая, но полностью контролируемая", – описал Гайдай боевые действия в Северодонецке.
По словам главы обладминистрации, из-за вражеских обстрелов украинским военным приходится перегруппировываться.
Гайдай также объяснил, что эвакуация из города мирных жителей невозможна, так как можно попасть в том числе под перекрестный огонь.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Активные бои в районе Северодонецка идут с начала июня. Этот участок фронта президент Украины Владимир Зеленский называл одним из самых сложных. По его словам, во многом именно в Северодонецке решается судьба украинского Донбасса.
11 июня Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщал, что "украинские воины успешно противостоят штурмовым действиям врага в Северодонецке".