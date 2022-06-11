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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Северодонецке украинские военные побеждают в уличных боях, но оккупанты уничтожают дома артиллерией – Гайдай

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В Северодонецке идут бои
В Северодонецке идут бои
Фото: Сергій Гайдай/ Луганська ОДА (ОВА) / Telegrаm

В Северодонецке Луганской области идут мощные бои между Вооруженными силами Украины и российскими оккупантами. Об этом 11 июня сообщил в Telegrаm председатель областной военной администрации Сергей Гайдай.

"В Луганской области несколько тяжелых направлений – со стороны Попасной, Северодонецка и обмелевшей реки Северский Донец. Очень мощные бои идут в Тошковке и Северодонецке", – написал он.

Глава обладминистрации отметил, что территорию находящегося в Северодонецке предприятия "Азот" россияне "обстреливают часами из артиллерии, произошел большой пожар после попадания российских снарядов в радиаторы, из которых вытекло масло".

"В уличных боях в Северодонецке наши военные побеждают, но русская артиллерия уничтожает дом за домом", – объяснил Гайдай.

Он также разместил видео своего включения в эфир национального телемарафона.

"Ситуация тяжелая, но полностью контролируемая", – описал Гайдай боевые действия в Северодонецке.

По словам главы обладминистрации, из-за вражеских обстрелов украинским военным приходится перегруппировываться.

Гайдай также объяснил, что эвакуация из города мирных жителей невозможна, так как можно попасть в том числе под перекрестный огонь.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Активные бои в районе Северодонецка идут с начала июня. Этот участок фронта президент Украины Владимир Зеленский называл одним из самых сложных. По его словам, во многом именно в Северодонецке решается судьба украинского Донбасса.

11 июня Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщал, что "украинские воины успешно противостоят штурмовым действиям врага в Северодонецке".

Теги: Россия, война, Донбасс, военные, штурм, Северодонецк, Азот, эвакуация, Попасная, Северский Донец, артиллерия, Сергей Гайдай, Тошковка, обстрелы, война России против Украины
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