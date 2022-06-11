На Донбассе оккупанты пытались проводить штурмы на нескольких направлениях, были отброшены – Генштаб ВСУ

"Украинские воины успешно противостоят штурмовым действиям врага в Северодонецке. Частью подразделений противник ведет штурм в районе Тошковки, боевые действия продолжаются. Кроме того, вражеский штурм успешно отражен в районе Метелкино [в пригороде Северодонецка]. Оккупанты отошли", – говорится в сообщении.

В Генштабе ВСУ подчеркнули, что "противнику пришлось усиливать группировку введением в операцию подразделений резерва".

"На славянском направлении противник совершал систематические артиллерийские обстрелы. Украинские воины успешно отразили вражеский штурм в районах Бражковки, Долины и Вернополья. Оккупанты отошли. При поддержке минометов, артиллерии, реактивных систем залпового огня враг пытается закрепиться в Богородичном, боевые действия продолжаются", – объяснили в сообщении Генштаба.

Украинские военные рассказали также о попытках штурмов оккупантами других районов.

"В районе Попасной наши защитники успешно остановили наступление противника. Оккупантам пришлось отойти. Враг наступает в районе Ныркового, боевые действия продолжаются. В направлении Николаевки наступление противника захлебнулось. Под метким огнем наших воинов оккупанты отошли. В районе Берестового враг при попытке штурма понес потери и отошел на ранее занятые позиции", – отметили в ВСУ.

По данным его Генштаба, "с целью выявления слабых мест в обороне и раскрытия системы огня оккупанты, не жалея личного состава, проводили разведку боем недалеко от Владимировки".

"Как и полагается, наши защитники грамотно встретили врага – противник с потерями отошел", – подчеркнули украинские военные.

Они рассказали, что на лиманском, авдеевском, кураховском, новопавловском и запорожском направлениях активных боевых действий россияне не вели, обстреливали гражданскую инфраструктуру и нанесли удар штурмовой авиацией вблизи Марьинки.

"На харьковском направлении обстановка существенных изменений не претерпела. Враг основные усилия сосредоточивал на удержании занятых рубежей. Для сковывания действий сил обороны он оказывает огневое воздействие на позиции наших подразделений. Кроме того, враг обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Уды, Прудянка, Циркуны и Верхний Салтов. Нанес авиаудары в районах Терновой и Рубежного", – сообщили в ВСУ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)