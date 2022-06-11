Оккупанты возвели укрепленные блокпосты из железобетонных конструкций вблизи мостов через Северо-Крымский канал – Генштаб ВСУ

"На Южнобужском направлении агрессор основные усилия сосредотачивает на ведении позиционной обороны. Противник принимает меры по усовершенствованию фортификационного оборудования второго и третьего рубежей обороны. Отмечены укрепленные блокпосты из железобетонных конструкций, расположенные вблизи мостов через Северо-Крымский канал", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)