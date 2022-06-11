Оккупанты возвели укрепленные блокпосты из железобетонных конструкций вблизи мостов через Северо-Крымский канал – Генштаб ВСУ

"На Южнобужском направлении агрессор основные усилия сосредотачивает на ведении позиционной обороны. Противник принимает меры по усовершенствованию фортификационного оборудования второго и третьего рубежей обороны. Отмечены укрепленные блокпосты из железобетонных конструкций, расположенные вблизи мостов через Северо-Крымский канал", – говорится в сообщении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. Оккупационные войска наступали на нескольких направлениях, в том числе и с временно оккупированного Крыма. Часть южных областей Украины сейчас находятся под российской оккупацией.