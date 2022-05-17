Замкомандира Черноморского флота РФ, руководившему подрывом Северо-Крымского канала, СБУ сообщила о подозрении

"В конце февраля 2022 года после вторжения на территорию Украины российских войск подозреваемые руководили подрывом Северо-Крымского канала в Херсонской области. В результате повреждения гидросооружения значительный ущерб нанесен гражданской инфраструктуре, стало невозможным орошение сельхозземель на территории Скадовского и Каховского районов Херсонской области. Кроме того, нанесен значительный ущерб окружающей среде и материальный ущерб государству в крупных размерах", – говорится в сообщении.
В Офисе генпрокурора отметили, что замкомандующего ЧФ руководил действиями захватчиков на канале, который относится к критической инфраструктуре, а командир бригады непосредственно руководил солдатами, взорвавшими канал в нескольких местах.
Обоих подозреваемых собираются объявить в международный розыск.
Досудебное расследование по уголовному производству ведет управление СБУ в Херсонской области. Действия подозреваемых квалифицировали по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Украина обеспечивала через Северо-Крымский канал до 85% потребностей Крыма в пресной воде. После оккупации Крыма РФ весной 2014 года Киев прекратил подачу воды на полуостров. В апреле 2017 года крымские власти уверяли, что им удалось полностью преодолеть эту проблему, но, как сообщали эксперты изданию "Крым.Реалии", эта информация не соответствует действительности. По данным СМИ, в Крыму пока не нашли альтернативы поставкам днепровской воды, кроме масштабного выкачивания подземных вод.
В июне 2019 года экс-постпред президента Украины в АРК Борис Бабин заявлял, что оккупанты предлагали взятки за восстановление водоснабжения Крыма.
Северо-Крымский канал российские оккупанты захватили в первый день масштабного вторжения в Украину, 24 февраля 2022 года. 26 февраля, по информации "Интерфакс-Украина", оккупанты подорвали дамбу в Скадовском районе Херсонской области и начали расчистку Северо-Крымского канала для возобновления подачи по нему воды в Крым.
В Государственной экологической инспекции сообщали, что к 17 марта РФ незаконно получила воду на сумму 620 млн грн за счет оккупации гидротехнических сооружений Северо-Крымского канала.