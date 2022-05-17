Замкомандира Черноморского флота РФ, руководившему подрывом Северо-Крымского канала, СБУ сообщила о подозрении

"В конце февраля 2022 года после вторжения на территорию Украины российских войск подозреваемые руководили подрывом Северо-Крымского канала в Херсонской области. В результате повреждения гидросооружения значительный ущерб нанесен гражданской инфраструктуре, стало невозможным орошение сельхозземель на территории Скадовского и Каховского районов Херсонской области. Кроме того, нанесен значительный ущерб окружающей среде и материальный ущерб государству в крупных размерах", – говорится в сообщении.

В Офисе генпрокурора отметили, что замкомандующего ЧФ руководил действиями захватчиков на канале, который относится к критической инфраструктуре, а командир бригады непосредственно руководил солдатами, взорвавшими канал в нескольких местах.

Обоих подозреваемых собираются объявить в международный розыск.

Досудебное расследование по уголовному производству ведет управление СБУ в Херсонской области. Действия подозреваемых квалифицировали по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

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