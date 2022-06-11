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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты готовятся к наступлению на Славянск и продолжают штурм Северодонецка – Генштаб ВСУ

Оккупанты продолжают вести штурмовые действия в городе Северодонецк
Оккупанты продолжают вести штурмовые действия в городе Северодонецк
Фото: EPA

Российские оккупанты готовятся вести наступление на Славянск и ведут наступление на Северодонецком направлении. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook 11 июня.

"На Славянском направлении враг основные усилия сосредотачивает на подготовке войск к наступлению на Славянск. Ведет штурмовые действия в направлении Пасека – Богородичное. Имеет успех, пытается закрепиться на северо-западной окраине Богородичного", – сообщили в Генштабе.

На Лиманском направлении оккупанты проводят перегруппировку войск и пополняют запасы боеприпасов и горюче-смазочных материалов с целью подготовки наступления на Славянск и Северск, говорится в сообщении.

"На Северодонецком направлении противник ведет наступление в направлении Новотошковское – Орехово. Имеет частичный успех, закрепляется на северной окраине населенного пункта Орехово. Продолжает вести штурмовые действия в городе Северодонецк. На Бахмутском направлении оккупанты проводят перегруппировку с целью ведения наступления на Николаевку и Камышеваху. Для усиления группировку войск переместили в одну батальонную тактическую группу", – отметили в Генштабе.

За прошедшие сутки ВСУ на Донецком и Луганском направлениях отразили 14 атак оккупантов.

"Уничтожены четыре танка, две артиллерийские системы, 11 боевых бронированных машин, три единицы автомобильной техники и склад с боеприпасами противника. Подразделения противовоздушной обороны сбили четыре беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/337331181913300

Контекст:

О вторжении в Украину президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Российские войска зашли на территорию Украины с севера, юга и востока.

В начале апреля Вооруженные силы Украины изгнали оккупантов из северных областей, сейчас бои продолжаются на Донбассе (наиболее интенсивно), в Харьковской области и в южной части страны.

В начале июня наиболее активные бои идут в районе Северодонецка Луганской области – этот участок фронта президент Владимир Зеленский называл одним из самых сложных. По его словам, во многом именно в Северодонецке решается судьба украинского Донбасса.

Теги: Луганская область, Донецкая область, Славянск, Генштаб ВСУ, Лиман, Северодонецк, Орехово, ВСУ, война России против Украины, Бахмут
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