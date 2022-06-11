"Деоккупация будет". ВСУ за последние две недели отодвинули линию фронта от Запорожья на 5–7 км – мэр Мелитополя

Об этом 10 июня в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала "Украина 24", сообщил мэр Мелитополя Запорожской области Иван Федоров.

"За последние две недели где-то на 5 км, где-то на 7 км отодвинута линия фронта от Запорожья. Поэтому деоккупация и города Мелитополя, и других временно оккупированных территорий будет. Именно такую повестку дня ставят себе наши защитники на ближайшее время", – сказал чиновник.

9 июня глава ОВА Александр Старух говорил, что ВСУ подвинули линию фронта в Запорожской области – отвоевали "немного украинской земли".

Война России против Украины. Главное (обновляется)