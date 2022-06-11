"Деоккупация будет". ВСУ за последние две недели отодвинули линию фронта от Запорожья на 5–7 км – мэр Мелитополя

Об этом 10 июня в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала "Украина 24", сообщил мэр Мелитополя Запорожской области Иван Федоров.
"За последние две недели где-то на 5 км, где-то на 7 км отодвинута линия фронта от Запорожья. Поэтому деоккупация и города Мелитополя, и других временно оккупированных территорий будет. Именно такую повестку дня ставят себе наши защитники на ближайшее время", – сказал чиновник.
9 июня глава ОВА Александр Старух говорил, что ВСУ подвинули линию фронта в Запорожской области – отвоевали "немного украинской земли".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля российская армия захватила часть Запорожской области, в том числе такие крупные города, как Бердянск и Мелитополь.
В мае, по словам Старуха, интенсивность боев в области уменьшилась, так как основные силы российская армия перебросила на луганское и донецкое направления. Однако некоторые общины постоянно страдают от обстрелов.
По информации Старуха на 5 июня, временно оккупировано почти 60% территории региона.
7 июня глава Запорожской ОВА сообщил, что оккупанты начали отводить свои подразделения из Мелитопольского и части Васильевского районов.