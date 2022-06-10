На большинстве территорий Запорожской области в выходные вводится удлиненный комендантский час – ОВА

"Принимая во внимание активные боевые действия, ведущиеся в области, и учитывая реальную угрозу жизни и безопасности людей, а также для обеспечения общественного порядка во время празднования Троицы в 2022 году областной военной администрацией принято решение о введении продленного комендантского часа в отдельных районах области", – говорится в сообщении.
В ОВА отметили, что удлиненный комендантский час вводится на территории четырех районов Запорожской области: Васильевского, Бердянского, Мелитопольского и Пологовского.
"Он начнется 11 июня в 22.00 и закончится 13 июня в 5.00. Напоминаем, что во время комендантского часа запрещено находиться на улицах и в других общественных местах без спецпропусков", – подчеркивается в сообщении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля российская армия захватила часть Запорожской области, в том числе такие крупные города, как Бердянск и Мелитополь.
В мае, по словам главы ОВА Александра Старуха, интенсивность боев в области уменьшилась, так как основные силы российская армия перебросила на луганское и донецкое направления. Однако некоторые общины постоянно страдают от обстрелов.
По информации Старуха на 5 июня, временно оккупировано почти 60% территории региона.
7 июня глава Запорожской ОВА сообщил, что оккупанты начали отводить свои подразделения из Мелитопольского и части Васильевского районов.