На большинстве территорий Запорожской области в выходные вводится удлиненный комендантский час – ОВА

Решение о введении продленного комендантского часа было принято, в частности, для обеспечения общественного порядка во время празднования Троицы, отметили в Запорожской ОВА Фото: Запорізька обласна державна адміністрація / Facebook

"Принимая во внимание активные боевые действия, ведущиеся в области, и учитывая реальную угрозу жизни и безопасности людей, а также для обеспечения общественного порядка во время празднования Троицы в 2022 году областной военной администрацией принято решение о введении продленного комендантского часа в отдельных районах области", – говорится в сообщении.

В ОВА отметили, что удлиненный комендантский час вводится на территории четырех районов Запорожской области: Васильевского, Бердянского, Мелитопольского и Пологовского.

"Он начнется 11 июня в 22.00 и закончится 13 июня в 5.00. Напоминаем, что во время комендантского часа запрещено находиться на улицах и в других общественных местах без спецпропусков", – подчеркивается в сообщении.

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