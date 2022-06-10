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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На большинстве территорий Запорожской области в выходные вводится удлиненный комендантский час – ОВА

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Решение о введении продленного комендантского часа было принято, в частности, для обеспечения общественного порядка во время празднования Троицы, отметили в Запорожской ОВА
Решение о введении продленного комендантского часа было принято, в частности, для обеспечения общественного порядка во время празднования Троицы, отметили в Запорожской ОВА
Фото: Запорізька обласна державна адміністрація / Facebook

На большинстве территорий Запорожской области в ближайшие выходные будет действовать удлиненный комендантский час. Об этом 10 июня сообщается в Facebook Запорожской ОВА.

"Принимая во внимание активные боевые действия, ведущиеся в области, и учитывая реальную угрозу жизни и безопасности людей, а также для обеспечения общественного порядка во время празднования Троицы в 2022 году областной военной администрацией принято решение о введении продленного комендантского часа в отдельных районах области", – говорится в сообщении.

В ОВА отметили, что удлиненный комендантский час вводится на территории четырех районов Запорожской области: Васильевского, Бердянского, Мелитопольского и Пологовского.

"Он начнется 11 июня в 22.00 и закончится 13 июня в 5.00. Напоминаем, что во время комендантского часа запрещено находиться на улицах и в других общественных местах без спецпропусков", – подчеркивается в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/zoda.gov.ua/posts/330328612610330

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля российская армия захватила часть Запорожской области, в том числе такие крупные города, как Бердянск и Мелитополь.

В мае, по словам главы ОВА Александра Старуха, интенсивность боев в области уменьшилась, так как основные силы российская армия перебросила на луганское и донецкое направления. Однако некоторые общины постоянно страдают от обстрелов. 

По информации Старуха на 5 июня, временно оккупировано почти 60% территории региона.

7 июня глава Запорожской ОВА сообщил, что оккупанты начали отводить свои подразделения из Мелитопольского и части Васильевского районов. 

Теги: Россия, Украина, Мелитополь, комендантский час, Запорожская область, угрозы, Бердянск, запрет, Троица, Запорожская ОГА, обстрелы, война России против Украины, безопасность, выходной
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