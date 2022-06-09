В Кремле хотят объединить ОРДЛО и временно оккупированные территории Херсонской и Запорожской областей в один федеральный округ в составе РФ – СМИ

В Кремле хотят объединить временно оккупированные территории четырех областей Украины в один федеральный округ в составе РФ, сообщила "Медуза" Фото: depositphotos.com

Об этом 9 июня написала "Медуза" со ссылкой на три источника в Кремле.

Как отмечает издание, создание этого округа курирует "кризисный менеджер" – замглавы департамента АП по обеспечению дел Госсовета Борис Рапопорт. Он занимается подбором кадров для работы в так называемых "администрациях" на оккупированных территориях Украины, рассказали собеседники "Медузы".

В частности, эти чиновники должны будут подготовить проведение псевдореферендумов о присоединении временно захваченных территорий к РФ – в середине июля, "если ситуация на фронте позволит", или 11 сентября (в день голосования в России, когда пройдут выборы губернаторов).

По словам двух собеседников "Медузы", Рапопорт находится на Донбассе, а также периодически посещает временно оккупированные территории Херсонской и Запорожской областей.

Кроме того, в ближайшее время могут быть устранены от руководства террористическими организациями главари боевиков "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник, сообщил источник издания. Планируется, что их заменят на российских чиновников.

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