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В Кремле хотят объединить ОРДЛО и временно оккупированные территории Херсонской и Запорожской областей в один федеральный округ в составе РФ – СМИ

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В Кремле хотят объединить временно оккупированные территории четырех областей Украины в один федеральный округ в составе РФ, сообщила "Медуза"
В Кремле хотят объединить временно оккупированные территории четырех областей Украины в один федеральный округ в составе РФ, сообщила "Медуза"
Фото: depositphotos.com

В администрации президента (АП) РФ хотят объединить временно оккупированные территории Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей в один федеральный округ в составе России.

Об этом 9 июня написала "Медуза" со ссылкой на три источника в Кремле.

Как отмечает издание, создание этого округа курирует "кризисный менеджер" – замглавы департамента АП по обеспечению дел Госсовета Борис Рапопорт. Он занимается подбором кадров для работы в так называемых "администрациях" на оккупированных территориях Украины, рассказали собеседники "Медузы".   

В частности, эти чиновники должны будут подготовить проведение псевдореферендумов о присоединении временно захваченных территорий к РФ – в середине июля, "если ситуация на фронте позволит", или 11 сентября (в день голосования в России, когда пройдут выборы губернаторов).

По словам двух собеседников "Медузы", Рапопорт находится на Донбассе, а также периодически посещает временно оккупированные территории Херсонской и Запорожской областей.

Кроме того, в ближайшее время могут быть устранены от руководства террористическими организациями главари боевиков "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник, сообщил источник издания. Планируется, что их заменят на российских чиновников.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия велись между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией с поддерживаемыми РФ боевиками – с другой.

В 2015 году Верховная Рада Украины признала подконтрольные России районы Донецкой и Луганской областей временно оккупированными территориями.

15 февраля 2022 года Госдума РФ приняла обращение к президенту РФ Владимиру Путину о признании "независимости" так называемых "ЛНР" и "ДНР".

21 февраля Путин объявил о признании "независимости" оккупированных территорий Украины и подписал соответствующие указы в присутствии главарей незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР" Пушилина и Пасечника. Указы официально предусматривают ввод российских войск на территорию ОРДЛО для "поддержания мира".

24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину, заявив, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".

По состоянию на 9 июня российские оккупационные войска захватили часть территорий Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областей.

Мэр Херсона Игорь Колыхаев в интервью "РБК-Украина", которое вышло 23 мая, спрогнозировал, что оккупанты могут вновь заговорить о "референдуме" на временно захваченной территории Херсонской области в конце 2022 года или в начале 2023-го, если к тому времени территории не освободят Вооруженные силы Украины.

В Кремле заявили 2 июня, что проведение псевдореферендумов о присоединении к РФ ОРДЛО, Херсонской и Запорожской областей сейчас невозможно.

Теги: Россия, Украина, Луганская область, референдум, Донецкая область, Кремль, захват, оккупация, Херсонская область, террористы, Запорожская область, боевики, Денис Пушилин, вторжение, ДНР, война России против Украины, ЛНР, Леонид Пасечник, ОРДЛО, Борис Рапопорт, присоединение
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