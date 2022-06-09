В Кремле хотят объединить ОРДЛО и временно оккупированные территории Херсонской и Запорожской областей в один федеральный округ в составе РФ – СМИ

Об этом 9 июня написала "Медуза" со ссылкой на три источника в Кремле.
Как отмечает издание, создание этого округа курирует "кризисный менеджер" – замглавы департамента АП по обеспечению дел Госсовета Борис Рапопорт. Он занимается подбором кадров для работы в так называемых "администрациях" на оккупированных территориях Украины, рассказали собеседники "Медузы".
В частности, эти чиновники должны будут подготовить проведение псевдореферендумов о присоединении временно захваченных территорий к РФ – в середине июля, "если ситуация на фронте позволит", или 11 сентября (в день голосования в России, когда пройдут выборы губернаторов).
По словам двух собеседников "Медузы", Рапопорт находится на Донбассе, а также периодически посещает временно оккупированные территории Херсонской и Запорожской областей.
Кроме того, в ближайшее время могут быть устранены от руководства террористическими организациями главари боевиков "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник, сообщил источник издания. Планируется, что их заменят на российских чиновников.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия велись между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией с поддерживаемыми РФ боевиками – с другой.
В 2015 году Верховная Рада Украины признала подконтрольные России районы Донецкой и Луганской областей временно оккупированными территориями.
15 февраля 2022 года Госдума РФ приняла обращение к президенту РФ Владимиру Путину о признании "независимости" так называемых "ЛНР" и "ДНР".
21 февраля Путин объявил о признании "независимости" оккупированных территорий Украины и подписал соответствующие указы в присутствии главарей незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР" Пушилина и Пасечника. Указы официально предусматривают ввод российских войск на территорию ОРДЛО для "поддержания мира".
24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину, заявив, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".
По состоянию на 9 июня российские оккупационные войска захватили часть территорий Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областей.
Мэр Херсона Игорь Колыхаев в интервью "РБК-Украина", которое вышло 23 мая, спрогнозировал, что оккупанты могут вновь заговорить о "референдуме" на временно захваченной территории Херсонской области в конце 2022 года или в начале 2023-го, если к тому времени территории не освободят Вооруженные силы Украины.
В Кремле заявили 2 июня, что проведение псевдореферендумов о присоединении к РФ ОРДЛО, Херсонской и Запорожской областей сейчас невозможно.