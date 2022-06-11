Зеленский о британцах, приговоренных к смерти боевиками "ДНР": Это привычка, они делают так абсолютно со всеми

Так называемый суд террористической организации "ДНР" 9 июня приговорил британцев Эйдона Аслина и Шона Пиннера, а также марокканца Саадуна Брагима к смертной казни за участие в войне на стороне Украины. В частности, их признали виновными "в наемничестве и в совершении действий, направленных на захват власти и свержение конституционного строя "ДНР". По информации российского "Интерфакса", Пиннер и Аслин сдались в плен в Мариуполе в середине апреля. Саадун 12 марта сдался в плен в Волновахе.

"То, что происходит в принципе с международным правом, с нарушением любого права, любого законодательства, любого государства со стороны Российской Федерации, – это большая трагедия, и я хочу вам сказать: то, что было сделано в отношении граждан Великобритании, – это, вы знаете, уже трагическая привычка для этих людей. Они так делают абсолютно со всеми, и никаких не может быть оправданий таким шагам и таким действиям", – заявил Зеленский.

Он считает, что происходящее является "мощным сигналом" для тех, кто пытается в отношениях с Россией "найти такое настроение в разговоре, чтобы не нарушить каких-то бизнес-отношений".

"Россия так действует в отношении любых граждан любого государства. [...] Мне кажется, после таких случаев страны Европы должны уже в самом конце объединиться, действовать мощно и осуждать действиями, а не словами", – объяснил президент Украины.

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