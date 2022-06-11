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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский о британцах, приговоренных к смерти боевиками "ДНР": Это привычка, они делают так абсолютно со всеми

Зеленский: Россия так действует в отношении любых граждан любого государства
Зеленский: Россия так действует в отношении любых граждан любого государства
Фото: ЕРА

Смертный приговор так называемого суда боевиков "ДНР" для британцев, воевавших на стороне Украины, – просто привычка нарушать право, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения со студентами Великобритании. Видео общения опубликовано 10 июня в Fаcebook Офиса президента Украины.

Так называемый суд террористической организации "ДНР" 9 июня приговорил британцев Эйдона Аслина и Шона Пиннера, а также марокканца Саадуна Брагима к смертной казни за участие в войне на стороне Украины. В частности, их признали виновными "в наемничестве и в совершении действий, направленных на захват власти и свержение конституционного строя "ДНР". По информации российского "Интерфакса", Пиннер и Аслин сдались в плен в Мариуполе в середине апреля. Саадун 12 марта сдался в плен в Волновахе.

"То, что происходит в принципе с международным правом, с нарушением любого права, любого законодательства, любого государства со стороны Российской Федерации, – это большая трагедия, и я хочу вам сказать: то, что было сделано в отношении граждан Великобритании, – это, вы знаете, уже трагическая привычка для этих людей. Они так делают абсолютно со всеми, и никаких не может быть оправданий таким шагам и таким действиям", – заявил Зеленский.

Он считает, что происходящее является "мощным сигналом" для тех, кто пытается в отношениях с Россией "найти такое настроение в разговоре, чтобы не нарушить каких-то бизнес-отношений".

"Россия так действует в отношении любых граждан любого государства. [...] Мне кажется, после таких случаев страны Европы должны уже в самом конце объединиться, действовать мощно и осуждать действиями, а не словами", – объяснил президент Украины.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/1064800990803788/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс категорически осудила смертный приговор двум британским военнопленным, задержанным "российскими марионетками" на Донбассе.

В МИД Украины заявили, что правительство продолжит прилагать максимальные усилия для освобождения всех защитников страны, в том числе граждан других государств, воюющих в составе ВСУ.

Теги: Россия, Великобритания, война, Донбасс, боевики, плен, приговор, ДНР, Владимир Зеленский, война России против Украины, война на Донбассе, суд, Шон Пиннер, Эйден Аслин
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