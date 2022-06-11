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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Сейчас все украинцы должны быть одним народом, который борется и не позволяет миру переключить внимание от войны в Украине

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Украинцы должны напоминать обществам в других странах о битвах, которые продолжаются, и о поддержке, которая необходима сейчас, отметил Зеленский
Украинцы должны напоминать обществам в других странах о битвах, которые продолжаются, и о поддержке, которая необходима сейчас, отметил Зеленский
Фото: president.gov.ua

Власти Украины готовятся к послевоенному масштабному восстановлению страны, но "битвы еще продолжаются".

Об этом 10 июня в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, заявил глава Украинского государства Владимир Зеленский.

"Конечно, мы уже приступили к восстановлению на освобожденной территории. Конечно, мы многое изменим в нашей жизни после этой войны. И хорошо, что в мире интересуются деталями, хотят приобщиться, думают, как найти возможности, чтобы работать в Украине после нашей победы. Но битвы еще продолжаются", – сказал президент.

По словам Зеленского, именно сейчас в очень тяжелых битвах решается, когда будет то "после".

"Решается, на каких рубежах мы окончательно сломаем планы оккупантов. И все должны об этом напоминать обществам в других странах. О битвах, которые продолжаются сейчас. О поддержке, которая необходима сейчас. Не только от политиков и дипломатов это зависит. Но и от журналистов, от активистов, от предпринимателей, от наших находящихся за рубежом переселенцев, – отметил глава государства. – Сейчас такое время, что все украинцы и украинки должны быть одним целым – народом, который борется и не позволяет миру переключить внимание на то, что происходит сейчас на поле боя в Украине".

Зеленский поблагодарил правительства Великобритании и Канады, а также руководство Всемирного банка "за новые шаги в финансовой поддержке Украины".

"Накануне наше государство получило $1,5 млрд: $1 млрд – это Всемирный Банк, еще $500 млн – это Великобритания. Прямая бюджетная поддержка. Используем для оплаты труда в бюджетном секторе. Канада же стала первым государством, направившим средства на наш административный счет в МВФ, это [один] миллиард канадских долларов", – подчеркнул президент Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/732038121278572/

Контекст:

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял в конце мая, что прямые убытки, которые были нанесены Украине в связи с войной, развязанной РФ, составляют около $600 млрд. По словам главы Кабмина, послевоенное восстановление Украины планируют проводить в три этапа.

Зеленский заявил 10 июня, что ВСУ делают все, чтобы остановить наступление оккупантов на Донбассе, "насколько хватает тяжелого вооружения".

Теги: Россия, Украина, Великобритания, Канада, МВФ, Всемирный банк, Владимир Зеленский, финансовая помощь, ВСУ, украинцы, война России против Украины, финансы, президент, Офис президента Украины
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