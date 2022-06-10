Байден и Трюдо обсудили помощь Украине и санкции против РФ

"Президент и премьер-министр подчеркнули свою приверженность дальнейшему привлечению России к ответственности за ее жестокие действия в Украине и рассмотрели свои текущие усилия по оказанию экономической и гуманитарной помощи миллионам украинцев, пострадавших от насилия, а также по оказанию помощи в области безопасности правительству Украины. Президент высоко оценил тесное партнерство Канады с Соединенными Штатами на протяжении всего этого кризиса и ее лидерство во введении всеобъемлющих санкций и ограничений в отношении России", – говорится в сообщении.
Пресс-служба Трюдо сообщила, что лидеры обсудили "незаконную и неоправданную военную агрессию [президента РФ Владимира] Путина против Украины, огромное человеческое горе и страдания и подчеркнули свою непоколебимую приверженность дальнейшей поддержке правительства и народа Украины".
"Лидеры договорились продолжить тесное сотрудничество в согласовании санкций, экономической, гуманитарной, военной и иной помощи, а также продолжить работу с партнерами и союзниками для сохранения единства перед лицом пренебрежения Россией суверенитетом и территориальной целостностью Украины и международным порядком, основанным на правилах".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
США и Канада последовательно поддерживают Украину в войне против России.
После полномасштабного военного вторжения России в Украину страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции. Только за два месяца полномасштабного вторжения РФ Киев получил на укрепление обороноспособности Украины более $5 млрд, сообщал 26 апреля глава Пентагона Ллойд Остин.
26 апреля прошла первая встреча консультативной группы по оказанию помощи Украине на авиабазе ВВС США Рамштайн в Германии. Министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что благодаря встрече произошли "тектонические изменения" в философии партнеров по поводу передачи Украине оружия. По итогам второй встречи 23 мая новую военную помощь Украине решили предоставить 20 государств.
С 2015 года Канада выделила около 154 млн канадских долларов (более $120 млн) на оборонную военную технику для Украины, из которых более 131 млн (более $102 млн) – с февраля 2022 года, сообщали в начале мая на сайте правительства.
В бюджете на 2022 год Канада также выделила Украине дополнительную военную помощь в размере 500 млн канадских долларов ($390 млн) на 2022–2023 финансовый год.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в ходе визита в Украину 8 мая объявил о поставках нового оружия и оборудования, включая 18 камер для беспилотников, спутниковые снимки высокого разрешения, стрелковое оружие и боеприпасы к нему, а также боеприпасы для гаубиц M777.
25 мая министр обороны Канады Анита Ананд сообщила, что страна закупила для Украины 20 тыс. артиллерийских снарядов стандарта НАТО.