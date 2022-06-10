Байден и Трюдо обсудили помощь Украине и санкции против РФ

"Президент и премьер-министр подчеркнули свою приверженность дальнейшему привлечению России к ответственности за ее жестокие действия в Украине и рассмотрели свои текущие усилия по оказанию экономической и гуманитарной помощи миллионам украинцев, пострадавших от насилия, а также по оказанию помощи в области безопасности правительству Украины. Президент высоко оценил тесное партнерство Канады с Соединенными Штатами на протяжении всего этого кризиса и ее лидерство во введении всеобъемлющих санкций и ограничений в отношении России", – говорится в сообщении.

Пресс-служба Трюдо сообщила, что лидеры обсудили "незаконную и неоправданную военную агрессию [президента РФ Владимира] Путина против Украины, огромное человеческое горе и страдания и подчеркнули свою непоколебимую приверженность дальнейшей поддержке правительства и народа Украины".

"Лидеры договорились продолжить тесное сотрудничество в согласовании санкций, экономической, гуманитарной, военной и иной помощи, а также продолжить работу с партнерами и союзниками для сохранения единства перед лицом пренебрежения Россией суверенитетом и территориальной целостностью Украины и международным порядком, основанным на правилах".

Война России против Украины. Главное (обновляется)