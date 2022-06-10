Шмыгаль обсудил с послом США послевоенное восстановление Украины

Об этом сообщил пресс-центр Кабмина.

"До масштабной войны у нас был хороший опыт в реализации реформ. После войны, убежден, у нас будет активное сотрудничество в восстановлении нашей страны. Сейчас мы работаем над соответствующим планом по инициативе United24. Мы намерены создать еще лучшую Украину. Не просто восстановить кирпич и бетон, а построить страну по европейским стандартам. Рассчитываем, что США присоединятся к этому процессу", – подчеркнул Шмыгаль.

Глава правительства и посол США также обсудили оборонную поддержку Украины. В частности, Шмыгаль отметил, что Украина нуждается в большем количестве вооружения для освобождения временно оккупированных РФ территорий.