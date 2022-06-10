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Шмыгаль обсудил с послом США послевоенное восстановление Украины

Бринк провела встречу со Шмыгалем 9 июня в Киеве
Бринк провела встречу со Шмыгалем 9 июня в Киеве
Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Денис Шмыгаль 9 июня в Киеве провел встречу с послом США в Украине Бриджит Бринк, стороны среди прочего обсудили вопрос послевоенного восстановления страны.

Об этом сообщил пресс-центр Кабмина.

"До масштабной войны у нас был хороший опыт в реализации реформ. После войны, убежден, у нас будет активное сотрудничество в восстановлении нашей страны. Сейчас мы работаем над соответствующим планом по инициативе United24. Мы намерены создать еще лучшую Украину. Не просто восстановить кирпич и бетон, а построить страну по европейским стандартам. Рассчитываем, что США присоединятся к этому процессу", – подчеркнул Шмыгаль.

Глава правительства и посол США также обсудили оборонную поддержку Украины. В частности, Шмыгаль отметил, что Украина нуждается в большем количестве вооружения для освобождения временно оккупированных РФ территорий.

Контекст:

По расчетам Минэкономики, в этом году потери ВВП Украины составят не менее $112 млрд, к 2030 году – ориентировочно $1,2 трлн. В Минфине Украины считают, что потери ВВП Украины в 2022 году из-за войны могут составить от 30% до 50%.

ЕБРР прогнозирует, что в 2022 году экономика Украины сократится на пятую часть. Всемирный банк считает, что ВВП Украины по итогам 2022 года может упасть на 45,1% по сравнению с предыдущим годом.

По прогнозам Нацбанка Украины, озвученным 18 мая, падение экономики Украины на 30% в этом году из-за войны – это самый оптимистичный сценарий.

Шмыгаль заявлял в конце мая, что прямые убытки, которые были нанесены Украине в связи с войной, развязанной РФ, составляют около $600 млрд.

По словам главы Кабмина, послевоенное восстановление Украины планируют проводить в три этапа.

Теги: США, Украина, правительство, реформы, посольство США, вооружение, посол США, убытки, война России против Украины, премьер-министр, Денис Шмыгаль, встреча, сотрудничество, Кабмин, Бриджит Бринк
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