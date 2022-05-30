Послевоенное восстановление Украины планируют проводить в три этапа – Шмыгаль

"Мы понимаем, что есть три стадии восстановления. Это восстановление немедленно после освобождения территории. То есть там, где можно отремонтировать крыши, поставить окна, где помещения не разрушены, там нужно проводить восстановление, чтобы люди получали хотя бы какую-то инфраструктуру. Второй этап – немедленно после завершения военных действий необходимо будет восстановить сети, электроснабжение, водоснабжение, водоотвод, возвести понтонные мосты, поставить временные сооружения, восстановить дороги для обеспечения элементарного проезда", – рассказал он.
Третий этап, по словам Шмыгаля, – большое восстановление страны.
"Уже полностью на параметрах и стандартах цивилизованного мира, Евросоюза. То есть мы не просто хотим восстановить кирпич и бетон – мы хотим построить новое государство", – сказал глава правительства.
Он отметил, что на первый этап уже выделили около 1,5 млрд грн.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
По расчетам Минэкономики, в этом году потери ВВП Украины составят не менее $112 млрд, к 2030 году – ориентировочно $1,2 трлн. В Минфине Украины считают, что потери ВВП Украины в 2022 году из-за войны могут составить от 30% до 50%.
ЕБРР прогнозирует, что в 2022 году экономика Украины сократится на пятую часть. Всемирный банк считает, что ВВП Украины по итогам 2022 года может упасть на 45,1% по сравнению с предыдущим годом.
По прогнозам Нацбанка Украины, озвученным 18 мая, падение экономики Украины на 30% в этом году из-за войны – это самый оптимистичный сценарий.
Шмыгаль заявил, что прямые убытки, которые были нанесены Украине в связи с войной, развязанной РФ, составляют около $600 млрд.