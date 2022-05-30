Послевоенное восстановление Украины планируют проводить в три этапа – Шмыгаль

"Мы понимаем, что есть три стадии восстановления. Это восстановление немедленно после освобождения территории. То есть там, где можно отремонтировать крыши, поставить окна, где помещения не разрушены, там нужно проводить восстановление, чтобы люди получали хотя бы какую-то инфраструктуру. Второй этап – немедленно после завершения военных действий необходимо будет восстановить сети, электроснабжение, водоснабжение, водоотвод, возвести понтонные мосты, поставить временные сооружения, восстановить дороги для обеспечения элементарного проезда", – рассказал он.

Третий этап, по словам Шмыгаля, – большое восстановление страны.

"Уже полностью на параметрах и стандартах цивилизованного мира, Евросоюза. То есть мы не просто хотим восстановить кирпич и бетон – мы хотим построить новое государство", – сказал глава правительства.

Он отметил, что на первый этап уже выделили около 1,5 млрд грн.

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