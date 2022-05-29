Шмыгаль: Число гражданских жертв войны РФ против Украины в десятки раз превышает количество жертв среди военных

"Они действуют абсолютно сознательно. Абсолютно умышленно совершают военные преступления. Это очень легко доказать. Когда россияне называют это "военной операцией", то во время военной операции, если действовать по правилам и обычаям войны, уничтожают военную инфраструктуру и военные воюют с военными. А в этом случае количество гражданских жертв в десятки раз превышает количество жертв среди военных. И это доказывает, что российская армия, Россия воюет с гражданским населением Украины, а не с нашими Вооруженными силами. Хотя на сегодня Вооруженные силы дали надлежащий отпор", – сказал он.

Шмыгаль заявил, что украинская армия продолжит освобождать другие регионы Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В РФ эту войну называют "спецоперацией".

Точное количество жертв российской агрессии неизвестно. Офис генпрокурора сообщил 29 мая, что в результате вооруженной агрессии РФ в Украине погибло 242 ребенка, 440 были ранены. По данным ООН на 27 мая, погиб 4031 человек, 4735 ранены, но, как отметили в организации, фактические цифры значительно выше.

По данным горсовета Мариуполя, в городе погибло порядка 20 тыс. человек. По информации украинских военных, оккупанты убили 25 тыс. человек.