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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Киевской области возле бывших позиций российских войск найдено тело погибшего мужчины – полиция

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Тело погибшего направили на экспертизу
Тело погибшего направили на экспертизу
Фото: Поліція Київської області / Facebook

Возле Макарова Киевской области возле бывших позиций российских военных нашли тело убитого мирного жителя. Об этом 29 мая сообщила пресс-служба полиции Киевской области в Facebook.

"В лесной зоне Вышеграда полицейские Киевской области обнаружили и осмотрели труп мужчины. По предварительным данным, солдаты Российской Федерации забили мужчину до смерти. Погибший был одет в черный худи, голубую футболку, черные спортивные брюки и черные носки", – говорится в сообщении.

Рядом полиция нашла документы 38-летнего Сергея Кислицкого, уроженца Волынской области. Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу.

"Полицейские выяснили, что семьи у погибшего нет, он приехал в Киевскую область работать строителем", – добавили в пресс-службе.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/pol.kyivregion/posts/379064247591231

Контекст:

2 апреля Киевскую область освободили от российских оккупантов. В населенных пунктах региона найдены тела убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. Часть убитых обнаружили в подвальных помещениях, часть – на улицах, некоторые захоронены в братских могилах.

В Киевской полиции отмечали, что всего в регионе найдено почти 1300 тел убитых мирных жителей.

Тела погибших от рук оккупантов жителей области продолжают находить до сих пор.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, полиция, Киевская область, война России против Украины, погибшие, российские оккупанты
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