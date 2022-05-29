В Киевской области возле бывших позиций российских войск найдено тело погибшего мужчины – полиция

"В лесной зоне Вышеграда полицейские Киевской области обнаружили и осмотрели труп мужчины. По предварительным данным, солдаты Российской Федерации забили мужчину до смерти. Погибший был одет в черный худи, голубую футболку, черные спортивные брюки и черные носки", – говорится в сообщении.
Рядом полиция нашла документы 38-летнего Сергея Кислицкого, уроженца Волынской области. Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу.
"Полицейские выяснили, что семьи у погибшего нет, он приехал в Киевскую область работать строителем", – добавили в пресс-службе.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
2 апреля Киевскую область освободили от российских оккупантов. В населенных пунктах региона найдены тела убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. Часть убитых обнаружили в подвальных помещениях, часть – на улицах, некоторые захоронены в братских могилах.
В Киевской полиции отмечали, что всего в регионе найдено почти 1300 тел убитых мирных жителей.
Тела погибших от рук оккупантов жителей области продолжают находить до сих пор.