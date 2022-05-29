В Киевской области возле бывших позиций российских войск найдено тело погибшего мужчины – полиция

"В лесной зоне Вышеграда полицейские Киевской области обнаружили и осмотрели труп мужчины. По предварительным данным, солдаты Российской Федерации забили мужчину до смерти. Погибший был одет в черный худи, голубую футболку, черные спортивные брюки и черные носки", – говорится в сообщении.

Рядом полиция нашла документы 38-летнего Сергея Кислицкого, уроженца Волынской области. Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу.

"Полицейские выяснили, что семьи у погибшего нет, он приехал в Киевскую область работать строителем", – добавили в пресс-службе.

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