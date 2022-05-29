На войне погиб чемпион Украины по кикбоксингу WAKO Назар Макаренко

Макаренко был родом из Хмельницкой области, ему было 25 лет.

"На наставническом поприще готовил мастеров татами и уже успел порадоваться успехам своих учеников на национальной арене. Ему бы продолжать свой успешный тренерский и спортивный путь, но вражеский осколок оборвал его жизнь", – говорится в сообщении.

У Макаренко остались жена и маленький сын.

В Минспорта добавили, что Макаренко работал инструктором в спортивных центрах, отслужил срочную военную службу.

"С начала полномасштабного российского вторжения в Украину Назар вместе со своим отцом стали в ряды теробороны, а затем продолжили службу в зоне активных боевых действий. Защитник получил ранение, несовместимое с жизнью", – сообщили в министерстве.

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