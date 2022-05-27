Украина примет чемпионат Европы по карате в 2026 году – Минспорта

Согласно сообщению пресс-службы, решение о проведении континентального первенства в Украине было принято на заседании исполнительного комитета Европейской федерации карате (EKF). Соответствующую заявку Украина подала в ноябре 2021 года.
"Впервые в истории чемпионат Европы по карате состоится в Украине", – подчеркнули в министерстве.
Чемпионат Европы 2022 проходит сейчас в Газиантепе (Турция).
Чемпионат 2023 года должна была принять Россия, однако страну-агрессора лишили этого права. Турнир перенесли в город Гвадалахару (Испания), сообщили на сайте EKF 25 мая.
После полномасштабного вторжения в Украину, команды из РФ и Беларуси, а также сборные двух стран отстранили от турниров по футболу, хоккею, а их представителям запретили участие в соревнованиях, в частности – по фигурному катанию. Россию также лишили права проведения чемпионатов мира по хоккею и волейболу.
По словам министра молодежи и спорта Украины Вадима Гутцайта, РФ и Беларусь отстранены от участия в 90–95% мировых спортивных соревнований.