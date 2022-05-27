Украина примет чемпионат Европы по карате в 2026 году – Минспорта

Через несколько лет Украина примет чемпионат Европы по карате. На фото – вице-чемпионка Олимпиады Анжелика Терлюга Фото: Ukrainian Karate Federation / Facebook

Согласно сообщению пресс-службы, решение о проведении континентального первенства в Украине было принято на заседании исполнительного комитета Европейской федерации карате (EKF). Соответствующую заявку Украина подала в ноябре 2021 года.

"Впервые в истории чемпионат Европы по карате состоится в Украине", – подчеркнули в министерстве.

Чемпионат Европы 2022 проходит сейчас в Газиантепе (Турция).

Чемпионат 2023 года должна была принять Россия, однако страну-агрессора лишили этого права. Турнир перенесли в город Гвадалахару (Испания), сообщили на сайте EKF 25 мая.