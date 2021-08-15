ГОРДОН
 
 
СПОРТ

Из следующих Олимпийских игр исключили карате и добавили брейк-данс

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
На Олимпиаде в Париже карате не будет
На Олимпиаде в Париже карате не будет
Фото: EPA

Организационный комитет Олимпийских игр 2024, которые состоятся в Париже, опубликовал список видов спорта, которые будут представлены на турнире. Информация появилась на сайте соревнований.

Из перечня исключили карате, бейсбол и софтбол.

Вместо них на Играх появятся брейк-данс, а также спортивное скалолазание, скейтбординг и серфинг. Последние три вида Международный олимпийский комитет включал и в программу предыдущей Олимпиады в Токио. 

"Париж-2024 воспользовался возможностью, предоставленной МОК в олимпийской повестке дня на 2020 год, чтобы предложить дополнительные виды спорта для улучшения своей программы и общей концепции", – говорится в сообщении оргкомитета. Отмечается, что МОК подтвердил программу мероприятия, соответствующие квоты для спортсменов и интеграцию новых видов спорта для Олимпийских игр в Париже 2024 года в декабре 2020-го.

Президент Всемирной федерации карате Антонио Эспиноса настаивал на том, что этот вид спорта должен вернуться на Олимпийские игры на постоянной основе, сообщал портал Inside the games. "Мы показали миру, что карате – уникальный вид спорта. Карате – это вид спорта, который требует особой спортивной подготовки и особой техники. Это то, что мы можем предложить олимпийскому движению, потому что это соответствует олимпийским ценностям", – заявил он МОК по окончании Игр в Токио, на которых карате было представлено впервые. 

Не исключать карате просил и олимпийский чемпион Стивен Да Коста, который победил в кумите в категории до 67 кг. "Я чертовски много тренировался. Я взял на себя роль фаворита. Я привез золото во Францию. Я высоко нес флаг. Я был на седьмом небе. Просыпаться больно. В 2024 году при вашей поддержке я хочу защитить свой олимпийский титул в Париже", – написал он в Twitter. 

В поддержку карате выступили также французские политики, в том числе министр спорта Роксана Марацинеану и Французская федерация карате. Однако оргкомитет заявил, что программа окончательная и не подлежит изменениям.

Президент французского оргкомитета Игр Тони Эстанге пояснил, что, формируя программу, оргкомитет выбирал "виды спорта, которые пользуются популярностью в социальных сетях и которые много смотрит молодежь", цитирует La voix du Nord. "Серфинг и скалолазание очень зрелищны и отличаются от видов спорта, уже включенных в программу", – добавил он. 

Контекст:

Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, но из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они проходили с 23 июля по 8 августа. В Олимпиаде принимали участие около 11 тыс. спортсменов из более чем 200 стран.

Украина заняла 44-е место в медальном зачете Олимпиады 2020, самое низкое в истории. Украинские спортсмены завоевали одну золотую, шесть серебряных и 12 бронзовых наград. В то же время Украина вошла в топ-20 по общему количеству наград Олимпиады 2020 – страна на 16-й строчке рейтинга.

Украинские каратисты принесли сборной две медали в Токио: Анжелика Терлюга завоевала серебро в весовой категории до 55 кг, Станислав Горуна – бронзу в категории до 75 кг.

Теги: спорт, МОК, Олимпиада, Париж, серфинг, соревнования, танцы, карате, Олимпиада 2024, Олимпийские игры, Международный олимпийский комитет, скейтбординг
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
16-летняя дочь Поляковой на камеру поцеловалась с парнем
16-летняя дочь Поляковой на камеру поцеловалась с парнем
"Королева", "Богиня". Звезда "Великолепного века" снялась в новой фотосессии
"Королева", "Богиня". Звезда "Великолепного века" снялась в новой фотосессии
"Горячая женщина", "Фигура – отпад". Федишин в леопардовом купальнике позировала на пляже
"Горячая женщина", "Фигура – отпад". Федишин в леопардовом купальнике позировала на пляже
"Трэвис влияет на тебя сильнее, чем должен". Кортни Кардашян решилась на резкую перемену в образе
"Трэвис влияет на тебя сильнее, чем должен". Кортни Кардашян решилась на резкую перемену в образе
"Такие фото делает только тот, кто не может вас забыть". Каминская соблазнительно позировала на камеру перед экс-супругом
"Такие фото делает только тот, кто не может вас забыть". Каминская соблазнительно позировала на камеру перед экс-супругом
"Я охренела. Самолет похож на суперстаринный автобус". Бабкина пережила паническую атаку во время полета
"Я охренела. Самолет похож на суперстаринный автобус". Бабкина пережила паническую атаку во время полета
Клопотенко с родителями не смог пообедать в собственном ресторане. Что случилось?
Клопотенко с родителями не смог пообедать в собственном ресторане. Что случилось?
"Мамина копия", "Красотки". Ребрик поделилась теплым фото с дочерью
"Мамина копия", "Красотки". Ребрик поделилась теплым фото с дочерью
Неудачные прыжки в толпу и откровенные наряды. Måneskin зажгли на фестивале в Бельгии. Видео
Неудачные прыжки в толпу и откровенные наряды. Måneskin зажгли на фестивале в Бельгии. Видео
63-летняя Шэрон Стоун показала себя без косметики и фильтров
63-летняя Шэрон Стоун показала себя без косметики и фильтров
"Очень тяжелый день". Умер отец Виталия Козловского
"Очень тяжелый день". Умер отец Виталия Козловского
  "Самая большая роскошь". Пэрис Хилтон похвасталась сумкой за $65 тыс. Как она выглядит?
  "Самая большая роскошь". Пэрис Хилтон похвасталась сумкой за $65 тыс. Как она выглядит?
Jerry Heil появилась на красной дорожке Одесского кинофестиваля в образе галстука
Jerry Heil появилась на красной дорожке Одесского кинофестиваля в образе галстука
"В этой стране мои корни". Лобода дала концерт в Одессе и анонсировала выступление в Киеве
"В этой стране мои корни". Лобода дала концерт в Одессе и анонсировала выступление в Киеве
"А разве бывают королевы с голой жопой?" Никитюк засветила ягодицы, отдыхая на яхте
"А разве бывают королевы с голой жопой?" Никитюк засветила ягодицы, отдыхая на яхте
"Жил на три семьи". Хименес-Браво рассказал, почему разрушились его отношения с отцом
"Жил на три семьи". Хименес-Браво рассказал, почему разрушились его отношения с отцом
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  "Много лет неизвестно чем занимался. Не хочет работать. В этом проблема". Филолог Авраменко рассказал об отношениях с 30-летним сыном
"Много лет неизвестно чем занимался. Не хочет работать. В этом проблема". Филолог Авраменко рассказал об отношениях с 30-летним сыном
"Танцующий миллионер" Вакки устроил ночные танцы возле бассейна с молодой возлюбленной
"Танцующий миллионер" Вакки устроил ночные танцы возле бассейна с молодой возлюбленной
Названия всех годовщин свадьбы, которые стоит помнить
Названия всех годовщин свадьбы, которые стоит помнить
"Так шикарно и сексуально!", "Горячо". 54-летняя Хайек поделилась снимком с огромным декольте
"Так шикарно и сексуально!", "Горячо". 54-летняя Хайек поделилась снимком с огромным декольте
"Подберите слюни, ею наслаждается Потап". Каменских взбудоражила фанатов снимкам в бикини
"Подберите слюни, ею наслаждается Потап". Каменских взбудоражила фанатов снимкам в бикини
"Ну все, теперь к шпагатам присоединилась пятая точка". Волочкова показала полуобнаженные ягодицы
"Ну все, теперь к шпагатам присоединилась пятая точка". Волочкова показала полуобнаженные ягодицы
"Самое прекрасное, что может случиться". Жена футболиста Зинченко показала свою фигуру в черном кружевном белье
"Самое прекрасное, что может случиться". Жена футболиста Зинченко показала свою фигуру в черном кружевном белье
"Гаэль – очень удачливый мужчина". Свитолина поделилась соблазнительным кадром в купальнике
"Гаэль – очень удачливый мужчина". Свитолина поделилась соблазнительным кадром в купальнике
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS