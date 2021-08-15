Из следующих Олимпийских игр исключили карате и добавили брейк-данс

Из перечня исключили карате, бейсбол и софтбол.

Вместо них на Играх появятся брейк-данс, а также спортивное скалолазание, скейтбординг и серфинг. Последние три вида Международный олимпийский комитет включал и в программу предыдущей Олимпиады в Токио.

"Париж-2024 воспользовался возможностью, предоставленной МОК в олимпийской повестке дня на 2020 год, чтобы предложить дополнительные виды спорта для улучшения своей программы и общей концепции", – говорится в сообщении оргкомитета. Отмечается, что МОК подтвердил программу мероприятия, соответствующие квоты для спортсменов и интеграцию новых видов спорта для Олимпийских игр в Париже 2024 года в декабре 2020-го.

Президент Всемирной федерации карате Антонио Эспиноса настаивал на том, что этот вид спорта должен вернуться на Олимпийские игры на постоянной основе, сообщал портал Inside the games. "Мы показали миру, что карате – уникальный вид спорта. Карате – это вид спорта, который требует особой спортивной подготовки и особой техники. Это то, что мы можем предложить олимпийскому движению, потому что это соответствует олимпийским ценностям", – заявил он МОК по окончании Игр в Токио, на которых карате было представлено впервые.

Не исключать карате просил и олимпийский чемпион Стивен Да Коста, который победил в кумите в категории до 67 кг. "Я чертовски много тренировался. Я взял на себя роль фаворита. Я привез золото во Францию. Я высоко нес флаг. Я был на седьмом небе. Просыпаться больно. В 2024 году при вашей поддержке я хочу защитить свой олимпийский титул в Париже", – написал он в Twitter.

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Je me suis entrainé comme un acharné.

J'ai assumé mon rôle de favori.

J'ai ramené l'or en France.

J'ai porté haut le drapeau.



J’étais sur un petit nuage. Le réveil fait mal.

En 2024, avec votre soutien, je veux défendre mon titre olympique à Paris. * https://t.co/jQBE8KyLtp pic.twitter.com/QLCLeJ4tPK — Steven Da Costa (@Steven_DaCosta) August 11, 2021

В поддержку карате выступили также французские политики, в том числе министр спорта Роксана Марацинеану и Французская федерация карате. Однако оргкомитет заявил, что программа окончательная и не подлежит изменениям.

Президент французского оргкомитета Игр Тони Эстанге пояснил, что, формируя программу, оргкомитет выбирал "виды спорта, которые пользуются популярностью в социальных сетях и которые много смотрит молодежь", цитирует La voix du Nord. "Серфинг и скалолазание очень зрелищны и отличаются от видов спорта, уже включенных в программу", – добавил он.