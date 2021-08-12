Сингапур – лидер, в США – меньше, чем в Украине. Сколько получают призовых за олимпийские медали спортсмены в разных странах

Журналисты подготовили данные по 12 странам, которые выступили на Олимпиаде 2020.
Приведена следующая информация по странам, попавших в итоге Игр в топ-10 общего зачета:
Из этого списка только у Италии призовые за медали выше, чем в Украине. Великобритания не премирует своих спортсменов за медали, вместо этого поддерживая олимпийцев и паралимпийцев ежегодной стипендией. Данные по Китаю и Нидерландам отсутствуют.
Абсолютное лидерство по вознаграждениям спортсменам – за Сингапуром.
Топ-5 списка Money Under 30 по призовым выглядит так:
Суммарно лидером по призовым за медали является Италия. За 40 полученных медалей на Олимпиаде 2020 итальянские атлеты заработали более $9 млн.
Сборная Украины закончила выступления на Олимпийских Играх в Токио с 19 медалями. Украинские спортсмены завоевали одну золотую, шесть серебряных и 12 бронзовых наград.
Как сообщали в Министерстве молодежи и спорта, за призовые места на Играх спортсмены получат от государства вознаграждение: за олимпийское золото – $125 тыс. (более 3,34 млн грн по курсу НБУ), за серебро – $80 тыс. (2,14 млн грн), за бронзу – $55 тыс. (1,47 млн грн).
Таким образом, за выступления на Олимпиаде 2020 украинские атлеты получили призовые в размере $1.84 млн. Наибольшую сумму выиграли пловец Михаил Романчук и каноистка Людмила Лузан, ставшие призерами дважды – за серебро и "бронзу" они заработали по $135 тыс. А борец Жан Беленюк, единственный обладатель золотой медали Токио–2020, получит $125 тыс.
Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, но из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они проходили с 23 июля по 8 августа. В Олимпиаде принимали участие около 11 тыс. спортсменов из более 200 стран.
Украина заняла 44-е место в медальном зачете Олимпиады 2020, самое низкое в истории. В то же время Украина вошла в топ-20 по общему количеству наград Олимпиады 2020 – страна на 16-й строчке рейтинга.