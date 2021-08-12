Сингапур – лидер, в США – меньше, чем в Украине. Сколько получают призовых за олимпийские медали спортсмены в разных странах

Украинские спортсмены за медали получили более высокие награды, чем в большинстве стран из топ-10 медального зачета Фото: EPA

Журналисты подготовили данные по 12 странам, которые выступили на Олимпиаде 2020.

Приведена следующая информация по странам, попавших в итоге Игр в топ-10 общего зачета:

США: $37.5 тыс. – золото, $ 22.5 тыс. – серебро, $ 15 тыс. – бронза;

22.5 тыс. – серебро, 15 тыс. – бронза; Япония: $ 45.2 тыс. – золото, $ 18.1 тыс. – серебро, $ 9.045 тыс. – бронза;

45.2 тыс. – золото, 18.1 тыс. – серебро, 9.045 тыс. – бронза; ОКР: $ 61 тыс. – золото, $ 38 тыс. – серебро, $ 26 тыс. – бронза;

61 тыс. – золото, 38 тыс. – серебро, 26 тыс. – бронза; Австралия: $ 15.1 тыс. – золото, $ 11.4 тыс. – серебро, $ 7.6 тыс. – бронза;

15.1 тыс. – золото, 11.4 тыс. – серебро, 7.6 тыс. – бронза; Франция: $ 65 тыс. – золото, $ 25 тыс. – серебро, $ 15 тыс. – бронза;

65 тыс. – золото, 25 тыс. – серебро, 15 тыс. – бронза; Германия: $ 22 тыс. – золото, $ 17 тыс. – серебро, $ 11тыс. – бронза;

22 тыс. – золото, 17 тыс. – серебро, 11тыс. – бронза; Италия – $ 212.4 тыс. – золото, $ 106.2 тыс. – серебро, $ 70.8 тыс. – бронза.

Из этого списка только у Италии призовые за медали выше, чем в Украине. Великобритания не премирует своих спортсменов за медали, вместо этого поддерживая олимпийцев и паралимпийцев ежегодной стипендией. Данные по Китаю и Нидерландам отсутствуют.

Абсолютное лидерство по вознаграждениям спортсменам – за Сингапуром.

Топ-5 списка Money Under 30 по призовым выглядит так:

Сингапур: $744 тыс. – золото, $372 тыс.– серебро, $286 тыс. – бронза. Гонконг: $644 тыс. – золото, $322 тыс. – серебро, $161 тыс. – бронза. Казахстан: $255 тыс. – золото, $150 тыс. – серебро, $75 тыс. – бронза. Италия – $212.4 тыс. – золото, $106.2 тыс. – серебро, $70.8 тыс. – бронза. Венгрия – $167.5 тыс. – золото, $125.6 тыс. – серебро, $95.5 тыс. – бронза.

Суммарно лидером по призовым за медали является Италия. За 40 полученных медалей на Олимпиаде 2020 итальянские атлеты заработали более $9 млн.

Сборная Украины закончила выступления на Олимпийских Играх в Токио с 19 медалями. Украинские спортсмены завоевали одну золотую, шесть серебряных и 12 бронзовых наград.

Как сообщали в Министерстве молодежи и спорта, за призовые места на Играх спортсмены получат от государства вознаграждение: за олимпийское золото – $125 тыс. (более 3,34 млн грн по курсу НБУ), за серебро – $80 тыс. (2,14 млн грн), за бронзу – $55 тыс. (1,47 млн грн).

Таким образом, за выступления на Олимпиаде 2020 украинские атлеты получили призовые в размере $1.84 млн. Наибольшую сумму выиграли пловец Михаил Романчук и каноистка Людмила Лузан, ставшие призерами дважды – за серебро и "бронзу" они заработали по $135 тыс. А борец Жан Беленюк, единственный обладатель золотой медали Токио–2020, получит $125 тыс.