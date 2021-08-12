Японской чемпионке Олимпиады заменят золотую медаль, которую покусал мэр

По информации издания, Международный олимпийский комитет, Японский олимпийский комитет и организаторы Олимпийских игр в Токио согласовали этот обмен, и Гото согласилась.

Инцидент произошел 4 августа во время мероприятия в честь 20-летней Гото. Мэр Такаси Кавамура, позируя для фотографов, снял маску на сцене, надел на себя золотую медаль и укусил ее.

The mayor of Japanese city Nagoya Takashi Kawamura earned himself internet infamy and a rare rebuke from Toyota Motor for chomping down on an Olympic gold medal at an event meant to celebrate its winner, softball pitcher Miu Goto https://t.co/pksFDOqhFU pic.twitter.com/UpqG8BYd1R — Reuters (@Reuters) August 5, 2021

Кроме того, Кавамура спросил у девушки, можно ли ей вступать в романтические отношения.

В мэрию Нагои поступило более 7 тыс. жалоб на действия главы города. Его обвинили в нарушении правил массовых мероприятий в период пандемии и домогательствах.

Кавамура уже принес извинения за свой поступок и выразил желание возместить деньги за новую золотую медаль. Он также признал, что его слова были неуместными, и пояснил, что хотел только разрядить обстановку. "Я глубоко сожалею, что заставил ее чувствовать себя неловко из-за зашедших слишком далеко замечаний. Когда я спрашиваю молодых людей, есть ли у них парень или девушка, это позволяет им расслабиться и больше говорить", – сказал он.

Традиция кусать медали, по данным СМИ, возникла в 1991 году – после победы сборной Великобритании по бегу с препятствиями на чемпионате Европы фотографы попросили спортсменов сделать что-то необычное, и эта идея прижилась. В 2010 году немецкий саночник Давид Меллер, ставший серебряным призером Олимпиады, сломал зуб, укусив свою медаль.

Перед Олимпиадой 2020 комитет организаторов Игр в Токио отдельно предупреждал в Twitter, что медали несъедобные – они изготовлены из переработанных электронных устройств, пожертвованных японской общественностью. "Так что вам не обязательно их кусать... Но мы знаем, что вы все равно будете", – шутили в комитете.

We just want to officially confirm that the #Tokyo2020 medals are not edible!



Our * medals are made from material recycled from electronic devices donated by the Japanese public.



So, you don't have to bite them... but we know you still will * #UnitedByEmotion — #Tokyo2020 (@Tokyo2020) July 25, 2021