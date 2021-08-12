Японской чемпионке Олимпиады заменят золотую медаль, которую покусал мэр

По информации издания, Международный олимпийский комитет, Японский олимпийский комитет и организаторы Олимпийских игр в Токио согласовали этот обмен, и Гото согласилась.
Инцидент произошел 4 августа во время мероприятия в честь 20-летней Гото. Мэр Такаси Кавамура, позируя для фотографов, снял маску на сцене, надел на себя золотую медаль и укусил ее.
The mayor of Japanese city Nagoya Takashi Kawamura earned himself internet infamy and a rare rebuke from Toyota Motor for chomping down on an Olympic gold medal at an event meant to celebrate its winner, softball pitcher Miu Goto https://t.co/pksFDOqhFU pic.twitter.com/UpqG8BYd1R— Reuters (@Reuters) August 5, 2021
Кроме того, Кавамура спросил у девушки, можно ли ей вступать в романтические отношения.
В мэрию Нагои поступило более 7 тыс. жалоб на действия главы города. Его обвинили в нарушении правил массовых мероприятий в период пандемии и домогательствах.
Кавамура уже принес извинения за свой поступок и выразил желание возместить деньги за новую золотую медаль. Он также признал, что его слова были неуместными, и пояснил, что хотел только разрядить обстановку. "Я глубоко сожалею, что заставил ее чувствовать себя неловко из-за зашедших слишком далеко замечаний. Когда я спрашиваю молодых людей, есть ли у них парень или девушка, это позволяет им расслабиться и больше говорить", – сказал он.
Традиция кусать медали, по данным СМИ, возникла в 1991 году – после победы сборной Великобритании по бегу с препятствиями на чемпионате Европы фотографы попросили спортсменов сделать что-то необычное, и эта идея прижилась. В 2010 году немецкий саночник Давид Меллер, ставший серебряным призером Олимпиады, сломал зуб, укусив свою медаль.
Перед Олимпиадой 2020 комитет организаторов Игр в Токио отдельно предупреждал в Twitter, что медали несъедобные – они изготовлены из переработанных электронных устройств, пожертвованных японской общественностью. "Так что вам не обязательно их кусать... Но мы знаем, что вы все равно будете", – шутили в комитете.
We just want to officially confirm that the #Tokyo2020 medals are not edible!— #Tokyo2020 (@Tokyo2020) July 25, 2021
Our * medals are made from material recycled from electronic devices donated by the Japanese public.
So, you don't have to bite them... but we know you still will * #UnitedByEmotion
Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, но из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они проходили с 23 июля по 8 августа. В Олимпиаде принимали участие около 11 тыс. спортсменов из более чем 200 стран.
Украина заняла 44-е место в медальном зачете Олимпиады 2020. Украинские спортсмены завоевали на Играх в Токио 19 медалей: одну золотую, шесть серебряных и 12 бронзовых. В то же время Украина вошла в топ-20 по общему количеству наград Олимпиады 2020 – страна на 16-й строчке рейтинга.
Япония заняла третье место в общем медальном зачете, ее спортсмены завоевали 27 золотых, 14 серебряных и 17 бронзовых медалей, что стало лучшим результатом в истории страны.