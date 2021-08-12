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Японской чемпионке Олимпиады заменят золотую медаль, которую покусал мэр

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Женская сборная Японии по софтболу выиграла золото на Олимпиаде 2020
Женская сборная Японии по софтболу выиграла золото на Олимпиаде 2020
Фото: EPA

Спортсменка победившей на Олимпиаде женской сборной Японии по софтболу Миу Гото получит новую золотую медаль после того, как ее награду укусил мэр ее родного города Нагоя. Об этом 12 августа сообщило агентство Kyodo.

По информации издания, Международный олимпийский комитет,  Японский олимпийский комитет и организаторы Олимпийских игр в Токио согласовали этот обмен, и Гото согласилась.

Инцидент произошел 4 августа во время мероприятия в честь 20-летней Гото. Мэр Такаси Кавамура, позируя для фотографов, снял маску на сцене, надел на себя золотую медаль и укусил ее. 

Кроме того, Кавамура спросил у девушки, можно ли ей вступать в романтические отношения.

В мэрию Нагои поступило более 7 тыс. жалоб на действия главы города. Его обвинили в нарушении правил массовых мероприятий в период пандемии и домогательствах.

Кавамура уже принес извинения за свой поступок и выразил желание возместить деньги за новую золотую медаль. Он также признал, что его слова были неуместными, и пояснил, что хотел только разрядить обстановку.  "Я глубоко сожалею, что заставил ее чувствовать себя неловко из-за зашедших слишком далеко замечаний. Когда я спрашиваю молодых людей, есть ли у них парень или девушка, это позволяет им расслабиться и больше говорить", – сказал он. 

Традиция кусать медали, по данным СМИ, возникла в 1991 году – после победы сборной Великобритании по бегу с препятствиями на чемпионате Европы фотографы попросили спортсменов сделать что-то необычное, и эта идея прижилась. В 2010 году немецкий саночник Давид Меллер, ставший серебряным призером Олимпиады, сломал зуб, укусив свою медаль.

Перед Олимпиадой 2020 комитет организаторов Игр в Токио отдельно предупреждал в Twitter, что медали несъедобные – они изготовлены из переработанных электронных устройств, пожертвованных японской общественностью. "Так что вам не обязательно их кусать... Но мы знаем, что вы все равно будете", – шутили в комитете.

Контекст:

Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, но из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они проходили с 23 июля по 8 августа. В Олимпиаде принимали участие около 11 тыс. спортсменов из более чем 200 стран.

Украина заняла 44-е место в медальном зачете Олимпиады 2020. Украинские спортсмены завоевали на Играх в Токио 19 медалей: одну золотую, шесть серебряных и 12 бронзовых. В то же время Украина вошла в топ-20 по общему количеству наград Олимпиады 2020 – страна на 16-й строчке рейтинга.

Япония заняла третье место в общем медальном зачете, ее спортсмены завоевали 27 золотых, 14 серебряных и 17 бронзовых медалей, что стало лучшим результатом в истории страны.

Теги: спорт, Япония, Олимпиада, медали, спортсмены, Олимпиада 2020, награда, традиции, Олимпийские игры, мэр
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