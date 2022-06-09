Украина уже получила первый миллиард из $40 млрд пакета помощи США, еще $7,5 млрд "в пути" – посол

"Прямая поддержка в размере $1 млрд уже здесь, чтобы помочь Украине и ее народу двигаться вперед, и еще $7,5 млрд уже в пути", – написала она.
As I shared with Ukraine's economic leadership at @mineconomdev @UA_minfin @NBUkraine_eng, standing with Ukraine means bolstering its economy. * 1 billion in direct support is already here to keep Ukraine and its people moving forward, and * 7.5 billion more is on the way. pic.twitter.com/dti2fZyUBP— Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) June 8, 2022
Как уточняет пресс-служба американского посольства, посол обсудила финансовую поддержку от США на встрече с министром экономического развития Юлией Свириденко, министром финансов Сергеем Марченко и главой Нацбанка Кириллом Шевченко.
Она заявила, что в США работают над тем, чтобы как можно быстрее оказать еще большую экономическую помощь.
"Мы знаем, что народ Украины уже с большой решительностью работает над восстановлением. Ваша сила вдохновляет нас. Соединенные Штаты убедятся, чтобы наша помощь досталась нуждающимся и поддержала суверенную, независимую, демократическую и процветающую Украину", – говорится в сообщении посольства.
В мае Палата представителей и Сенат США поддержали выделение Украине нового пакета помощи в размере $40 млрд, 21 мая документ подписал президент США.
Только часть пакета предназначена на прямую помощь Украине. В него входят также гуманитарная помощь Украине "и другим странам, пострадавшим от последствий войны"; пополнение запасов американской военной техники, переданной Украине; дипломатические программы Госдепа США для реагирования на ситуацию в Украине и странах, затронутых конфликтом и другие проекты.
После полномасштабного военного вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции, а также предоставляют финансовую помощь, чтобы поддержать экономику.
Для поддержки Украины, которая противостоит российской агрессии, Всемирный банк создал трастовый фонд, пополнить который могут разные страны. Спецсчет для направления денег стран – доноров Украине создал также Международный валютный фонд, доноры могут направлять через него ресурсы для помощи Украине в виде грантов и займов.
Президент Украины Владимир Зеленский говорил в конце апреля, что Украина из-за войны нуждается в $7 млрд финансовой поддержки ежемесячно. 20 мая президент сказал, что сейчас ежемесячный дефицит бюджета составляет $5 млрд.