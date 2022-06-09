Украина уже получила первый миллиард из $40 млрд пакета помощи США, еще $7,5 млрд "в пути" – посол

Бринк заявила, что в США работают над продолжением экономической поддержки Украины Фото: Ambassador Bridget A. Brink / Twitter

"Прямая поддержка в размере $1 млрд уже здесь, чтобы помочь Украине и ее народу двигаться вперед, и еще $7,5 млрд уже в пути", – написала она.

As I shared with Ukraine's economic leadership at @mineconomdev @UA_minfin @NBUkraine_eng, standing with Ukraine means bolstering its economy. * 1 billion in direct support is already here to keep Ukraine and its people moving forward, and * 7.5 billion more is on the way. pic.twitter.com/dti2fZyUBP — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) June 8, 2022

Как уточняет пресс-служба американского посольства, посол обсудила финансовую поддержку от США на встрече с министром экономического развития Юлией Свириденко, министром финансов Сергеем Марченко и главой Нацбанка Кириллом Шевченко.

Она заявила, что в США работают над тем, чтобы как можно быстрее оказать еще большую экономическую помощь.

"Мы знаем, что народ Украины уже с большой решительностью работает над восстановлением. Ваша сила вдохновляет нас. Соединенные Штаты убедятся, чтобы наша помощь досталась нуждающимся и поддержала суверенную, независимую, демократическую и процветающую Украину", – говорится в сообщении посольства.

В мае Палата представителей и Сенат США поддержали выделение Украине нового пакета помощи в размере $40 млрд, 21 мая документ подписал президент США.

Только часть пакета предназначена на прямую помощь Украине. В него входят также гуманитарная помощь Украине "и другим странам, пострадавшим от последствий войны"; пополнение запасов американской военной техники, переданной Украине; дипломатические программы Госдепа США для реагирования на ситуацию в Украине и странах, затронутых конфликтом и другие проекты.