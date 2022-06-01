Шмыгаль: За три месяца поддержка союзниками Украины превысила $7 млрд

Он отметил, что на социальную политику Украина тратит сотни миллиардов гривен, как и на оборону государства.
"Именно поэтому мы благодарны нашим международным партнерам, которые оказывают Украине финансовую поддержку, чтобы государство могло в полной мере выполнять все свои социальные и гуманитарные обязательства. За более чем три месяца такая поддержка союзниками Украины уже превысила $7 млрд. Каждый день мы работаем и ведем переговоры, чтобы помощь увеличивалась", – сказал Шмыгаль.
Премьер-министр сообщил об утверждении условий привлечения финансовой поддержки от правительства Канады на сумму почти $800 млн, а также – проекта соглашения с Евросоюзом, предусматривающего выделение Украине €330 млн.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного военного вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции, а также предоставляют финансовую помощь, чтобы поддержать экономику.
Для поддержки Украины, которая противостоит российской агрессии, Всемирный банк создал трастовый фонд, пополнить который могут разные страны. Спецсчет для направления денег стран – доноров Украине создал также Международный валютный фонд, доноры могут направлять через него ресурсы для помощи Украине в виде грантов и займов.
Президент Украины Владимир Зеленский говорил в конце апреля, что Украина из-за войны нуждается в $7 млрд финансовой поддержки ежемесячно. 20 мая президент сказал, что сейчас ежемесячный дефицит бюджета составляет $5 млрд.