Шмыгаль: За три месяца поддержка союзниками Украины превысила $7 млрд

Он отметил, что на социальную политику Украина тратит сотни миллиардов гривен, как и на оборону государства.

"Именно поэтому мы благодарны нашим международным партнерам, которые оказывают Украине финансовую поддержку, чтобы государство могло в полной мере выполнять все свои социальные и гуманитарные обязательства. За более чем три месяца такая поддержка союзниками Украины уже превысила $7 млрд. Каждый день мы работаем и ведем переговоры, чтобы помощь увеличивалась", – сказал Шмыгаль.

Премьер-министр сообщил об утверждении условий привлечения финансовой поддержки от правительства Канады на сумму почти $800 млн, а также – проекта соглашения с Евросоюзом, предусматривающего выделение Украине €330 млн.

Война России против Украины. Главное (обновляется)