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Шмыгаль: За три месяца поддержка союзниками Украины превысила $7 млрд

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Шмыгаль: Мы благодарны нашим международным партнерам, которые оказывают Украине финансовую поддержку
Шмыгаль: Мы благодарны нашим международным партнерам, которые оказывают Украине финансовую поддержку
Фото: kmu.gov.ua

За три месяца финансовая помощь, предоставленная Украине международными партнерами, превысила $7 млрд. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства 31 мая, сообщила пресс-служба Кабмина.

Он отметил, что на социальную политику Украина тратит сотни миллиардов гривен, как и на оборону государства.

"Именно поэтому мы благодарны нашим международным партнерам, которые оказывают Украине финансовую поддержку, чтобы государство могло в полной мере выполнять все свои социальные и гуманитарные обязательства. За более чем три месяца такая поддержка союзниками Украины уже превысила $7 млрд. Каждый день мы работаем и ведем переговоры, чтобы помощь увеличивалась", – сказал Шмыгаль.

Премьер-министр сообщил об утверждении условий привлечения финансовой поддержки от правительства Канады на сумму почти $800 млн, а также – проекта соглашения с Евросоюзом, предусматривающего выделение Украине €330 млн.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После полномасштабного военного вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции, а также предоставляют финансовую помощь, чтобы поддержать экономику.

Для поддержки Украины, которая противостоит российской агрессии, Всемирный банк создал трастовый фонд, пополнить который могут разные страны. Спецсчет для направления денег стран – доноров Украине создал также Международный валютный фонд, доноры могут направлять через него ресурсы для помощи Украине в виде грантов и займов.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил в конце апреля, что Украина из-за войны нуждается в $7 млрд финансовой поддержки ежемесячно. 20 мая президент сказал, что сейчас ежемесячный дефицит бюджета составляет $5 млрд.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, финансовая помощь, война России против Украины, Денис Шмыгаль, Кабмин
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