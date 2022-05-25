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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина в мае получит от партнеров до $2 млрд, хотя нужно $5 млрд – глава Минфина

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Марченко: К концу этого месяца мы ожидаем получить до $2 млрд, но не $5 млрд
Марченко: К концу этого месяца мы ожидаем получить до $2 млрд, но не $5 млрд
Фото: mof.gov.ua

В мае Украина получит от партнеров до $2 млрд помощи, ожидает министр финансов Украины Сергей Марченко. Об этом он сообщил 24 мая в ходе дискуссии, организованной аналитическим центром Atlantic Council, трансляция велась в YouTube.

Чтобы закрыть нужды бюджета, стране необходимо $5 млрд ежемесячно, сказал министр.

"В мае у нас не будет этой суммы. Пока мы получили только $1,2 млрд. К концу этого месяца мы ожидаем получить до $2 млрд, но не $5 млрд", – сообщил Марченко.

По словам главы Минфина, из-за этого государству необходимо предпринимать радикальные меры для поддержки экономики.

Частично Украина может закрывать проблему ликвидности, выпуская военные облигации – таким образом Минфин может привлечь до $1 млрд в месяц, сказал он. Также Национальный банк стремится поддержать правительство, это согласовано с международными партнерами, сообщил министр. Как именно регулятор поддерживает Кабмин, он не сказал.

"Мы не хотим использовать [Нацбанк] как ключевой инструмент для финансирования дефицита. Но когда мы видим проблемы с ликвидностью на казначейском счете, мы приходим в Нацбанк и просим о помощи", – добавил Марченко.

По его словам, ключевая в этом вопросе – помощь доноров Украины.

"Мы ожидаем получить $7,5 млрд грантовых средств от Соединенных Штатов, также недавно ЕС объявил о макрофинансовой помощи в размере до €9 млрд на льготных условиях. Германия обсуждает предоставление Украине 1 млрд гранта, Япония планирует предоставить дополнительные $500 млн к $100 млн, которые уже поступили в госбюджет. Кроме того, мы активно сотрудничаем с МВФ и Всемирным банком для привлечения дополнительного финансирования", – цитирует министра пресс-служба Минфина.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После полномасштабного военного вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции, а также предоставляют финансовую помощь, чтобы поддержать экономику.

Для поддержки Украины, которая противостоит российской агрессии, Всемирный банк создал трастовый фонд, пополнить который могут разные страны. Спецсчет для направления денег стран – доноров Украине создал также Международный валютный фонд, доноры могут направлять через него ресурсы для помощи Украине в виде грантов и займов.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил в конце апреля, что Украина из-за войны нуждается в $7 млрд финансовой поддержки ежемесячно. 20 мая президент сказал, что сейчас ежемесячный дефицит бюджета составляет $5 млрд.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, госбюджет, МВФ, экономика, Всемирный банк, дефицит, помощь, финансовая помощь, война России против Украины, гранты, финансирование, Сергей Марченко, Минфин
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