Украина в мае получит от партнеров до $2 млрд, хотя нужно $5 млрд – глава Минфина

Марченко: К концу этого месяца мы ожидаем получить до $2 млрд, но не $5 млрд Фото: mof.gov.ua

Чтобы закрыть нужды бюджета, стране необходимо $5 млрд ежемесячно, сказал министр.

"В мае у нас не будет этой суммы. Пока мы получили только $1,2 млрд. К концу этого месяца мы ожидаем получить до $2 млрд, но не $5 млрд", – сообщил Марченко.

По словам главы Минфина, из-за этого государству необходимо предпринимать радикальные меры для поддержки экономики.

Частично Украина может закрывать проблему ликвидности, выпуская военные облигации – таким образом Минфин может привлечь до $1 млрд в месяц, сказал он. Также Национальный банк стремится поддержать правительство, это согласовано с международными партнерами, сообщил министр. Как именно регулятор поддерживает Кабмин, он не сказал.

"Мы не хотим использовать [Нацбанк] как ключевой инструмент для финансирования дефицита. Но когда мы видим проблемы с ликвидностью на казначейском счете, мы приходим в Нацбанк и просим о помощи", – добавил Марченко.

По его словам, ключевая в этом вопросе – помощь доноров Украины.

"Мы ожидаем получить $7,5 млрд грантовых средств от Соединенных Штатов, также недавно ЕС объявил о макрофинансовой помощи в размере до €9 млрд на льготных условиях. Германия обсуждает предоставление Украине €1 млрд гранта, Япония планирует предоставить дополнительные $500 млн к $100 млн, которые уже поступили в госбюджет. Кроме того, мы активно сотрудничаем с МВФ и Всемирным банком для привлечения дополнительного финансирования", – цитирует министра пресс-служба Минфина.

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