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Германия предоставит Украине €1 млрд грантовой помощи – посол

Фельдгузен анонсировала предоставление помощи Украине
Фельдгузен анонсировала предоставление помощи Украине
Фото: Anka Feldhusen / Twitter

Германия предоставит Украине €1 млрд грантовой помощи. Об этом сообщила посол ФРГ в Киеве Анка Фельдгузен в Twitter 29 мая.

Сегодня она встретилась с министром финансов Украины Сергеем Марченко.

"Обсудила с министром финансов Сергеем Марченко актуальное состояние в финансовой сфере и предоставление грантовой (€1 млрд) помощи Украине со стороны Германии. Рада тесному сотрудничеству между министерствами финансов наших стран", – написала она.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Германия с начала войны в 2014 году предоставляет Украине финансовую помощьпомогает лечить раненных на Донбассе украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. В 2021 году Берлин блокировал поставки оружия Украине через НАТО, когда США предупреждали о возможном новом вторжении России.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля ФРГ изменила позицию и согласилась поставлять вооружение. Однако в апреле Bild написал, что правительство Германии вычеркнуло все тяжелое вооружение из списка военной помощи Украине.

26 апреля на авиабазе ВВС США Рамштайн в Германии прошла встреча консультативной группы по обороне Украины с участием глав минобороны более 40 стран. Во время встречи министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила, что Германия поставит в Украину зенитные самоходные установки Gepard.

Немецкий Бундестаг на заседании 28 апреля одобрил поставки тяжелого вооружения Украине.

20 мая министр обороны Украины Алексей Резников анонсировал совместный с Германией проект, направленный на укрепление ВСУ.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Германия, помощь, финансовая помощь, война России против Украины, Анка Фельдгузен
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