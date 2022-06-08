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Всемирный банк одобрил финансирование Украины в размере $1,49 млрд

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Деньги направят на выплаты заработной платы государственным и социальным работникам
Деньги направят на выплаты заработной платы государственным и социальным работникам
Фото: bank.gov.ua

Всемирный банк одобрил дополнительное финансирование Украины в размере $1,49 млрд. Об этом сообщила пресс-служба Всемирного банка 7 июня.

Финансирование будет предоставлено в рамках проекта "Государственные расходы на сохранение административного потенциала в Украине".

"Это новое финансирование является частью общего пакета поддержки в размере более $4 млрд, который мобилизует Всемирный банк, что превышает ранее оцененные $3 млрд. Из этой суммы освоено почти $2 млрд", – сообщили в пресс-службе.

Проект получил финансовые гарантии Великобритании, Нидерландов, Литвы и Латвии, а также параллельное финансирование со стороны Италии и ожидаемые будущие гарантии, в том числе со стороны Дании. Он также финансируется за счет взносов в новый Многосторонний донорский трастовый фонд (MDTF) нескольких стран, включая Швейцарию.

Деньги направят на выплаты заработной платы государственным и социальным работникам.

"Группа Всемирного банка оказывает постоянную поддержку Украине и ее народу перед лицом продолжающейся войны. Мы работаем со странами-донорами для мобилизации финансовой поддержки и использования гибкости наших различных финансовых инструментов, чтобы помочь предоставить украинцам доступ к услугам здравоохранения, образования и социальной защит", – сказал президент Группы Всемирного банка Дэвид Малпасс.

В пресс-службе отметили, что с тех пор как Украина присоединилась ко Всемирному банку в 1992 году, обязательства Банка перед страной составили почти $16 млрд в рамках около 90 проектов и программ, включая утвержденный 7 июня проект.

Контекст:

После полномасштабного военного вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции, а также предоставляют финансовую помощь, чтобы поддержать экономику.

Для поддержки Украины, которая противостоит российской агрессии, Всемирный банк создал трастовый фонд, пополнить который могут разные страны. Спецсчет для направления денег стран – доноров Украины создал также Международный валютный фонд, доноры могут направлять через него ресурсы для помощи Украине в виде грантов и займов.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 1 июня говорил, что за три месяца финансовая помощь, предоставленная Украине международными партнерами, превысила $7 млрд.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, Всемирный банк, финансовая помощь, война России против Украины
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