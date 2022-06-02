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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Тайвань передал $6 млн на восстановление пострадавших городов Украины, большая часть пойдет на школьные бомбоубежища

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$2 млн предусмотрены на строительство школ с подземными укрытиями
$2 млн предусмотрены на строительство школ с подземными укрытиями
Фото: ЕРА

Правительство Тайваня выделило $6 млн на восстановление украинских городов, об этом в телефонном разговоре с харьковским городским головой Игорем Терновым сообщил министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву. Видеозапись разговора политик опубликовал в Twitter.

Финансовую помощь получат пять украинских городов, пострадавших от российского вторжения – Харьков, Николаев, Сумы, Чернигов и Запорожье.

"Народ Тайваня сочувствует и поддерживает народ Украины, поскольку мы уже давно столкнулись с угрозами со стороны Китая. Мы надеемся, что наша помощь в восстановлении разрушенной гражданской инфраструктуры смягчит влияние войны на украинских людей", – сказал Ву.

Самая большая часть помощи, $2 млн, пойдет на восстановление инфраструктуры Харькова. Терехов в ходе разговора сообщил, что на эти средства будут строиться бомбоубежища в школах.

Контекст:

Харьков оккупанты обстреливают с первых дней масштабного вторжения, которое началось 24 февраля.

5 мая председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал в эфире Национального телемарафона, что на освобожденных территориях региона российские оккупанты разрушили до 90% часть частных домов, школ, детских садов.

В ночь с 1-го на 2 июня в Харькове в результате обстрела оккупантами разрушена школа в Киевском районе. Как сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, погибла одна женщина, еще один человек получил ранение.

Теги: Украина, Харьков, Запорожье, Чернигов, Сумы, Николаев, Тайвань, финансовая помощь, война России против Украины, ущерб, разрушения
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