Тайвань передал $6 млн на восстановление пострадавших городов Украины, большая часть пойдет на школьные бомбоубежища

Финансовую помощь получат пять украинских городов, пострадавших от российского вторжения – Харьков, Николаев, Сумы, Чернигов и Запорожье.
"Народ Тайваня сочувствует и поддерживает народ Украины, поскольку мы уже давно столкнулись с угрозами со стороны Китая. Мы надеемся, что наша помощь в восстановлении разрушенной гражданской инфраструктуры смягчит влияние войны на украинских людей", – сказал Ву.
Самая большая часть помощи, $2 млн, пойдет на восстановление инфраструктуры Харькова. Терехов в ходе разговора сообщил, что на эти средства будут строиться бомбоубежища в школах.
Watch Minister Wu unveil US * 4M in #Ukraine donations during a call with Mayor Terekhov. US * 2M for #Kharkiv & US * 500K each for #Chernihiv, #Mykolaiev, #Sumy & #Zaporizhzhia will rebuild schools & key infrastructure. #Taiwan's people #StandWithUkraine!????????????????— * Ministry of Foreign Affairs, ROC (Taiwan) * (@MOFA_Taiwan) June 1, 2022
* https://t.co/LXSQqSX9pp pic.twitter.com/WvgvelJ03Y
Харьков оккупанты обстреливают с первых дней масштабного вторжения, которое началось 24 февраля.
5 мая председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал в эфире Национального телемарафона, что на освобожденных территориях региона российские оккупанты разрушили до 90% часть частных домов, школ, детских садов.
В ночь с 1-го на 2 июня в Харькове в результате обстрела оккупантами разрушена школа в Киевском районе. Как сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, погибла одна женщина, еще один человек получил ранение.