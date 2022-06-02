Тайвань передал $6 млн на восстановление пострадавших городов Украины, большая часть пойдет на школьные бомбоубежища

Финансовую помощь получат пять украинских городов, пострадавших от российского вторжения – Харьков, Николаев, Сумы, Чернигов и Запорожье.

"Народ Тайваня сочувствует и поддерживает народ Украины, поскольку мы уже давно столкнулись с угрозами со стороны Китая. Мы надеемся, что наша помощь в восстановлении разрушенной гражданской инфраструктуры смягчит влияние войны на украинских людей", – сказал Ву.

Самая большая часть помощи, $2 млн, пойдет на восстановление инфраструктуры Харькова. Терехов в ходе разговора сообщил, что на эти средства будут строиться бомбоубежища в школах.