"Было бы бесполезно просто бросить эту систему оружия в бой". Генерал США рассказал об обучении украинских ракетчиков

По словам генерала Милли, он предусматривает максимальную подготовку военных из Украины по стандартам использования высокоточного оружия.

"Мы должны начать это с рациональной и продуманной программы. Было бы бесполезно просто бросить эту систему в бой. Вы должны быть обучены этому, чтобы максимально эффективно использовать оружие как высокоточную систему", – сказал Милли.

На данном этапе предполагается обучение "взвода украинских солдат" американской стороной, сообщает The Washington Post.

Милли отметил, что Великобритания, которая передаст Украине три системы M270, планирует провести обучение такого же количества специалистов.

7 июня в Пентагоне официально подтвердили поставки Украине РСЗО и боеприпасов.