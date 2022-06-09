"Было бы бесполезно просто бросить эту систему оружия в бой". Генерал США рассказал об обучении украинских ракетчиков

По словам генерала Милли, он предусматривает максимальную подготовку военных из Украины по стандартам использования высокоточного оружия.
"Мы должны начать это с рациональной и продуманной программы. Было бы бесполезно просто бросить эту систему в бой. Вы должны быть обучены этому, чтобы максимально эффективно использовать оружие как высокоточную систему", – сказал Милли.
На данном этапе предполагается обучение "взвода украинских солдат" американской стороной, сообщает The Washington Post.
Милли отметил, что Великобритания, которая передаст Украине три системы M270, планирует провести обучение такого же количества специалистов.
7 июня в Пентагоне официально подтвердили поставки Украине РСЗО и боеприпасов.
Всего с 2014 года Соединенные Штаты выделили Украине более $7,3 млрд на оказание помощи в обеспечении безопасности, в том числе около $5,3 млрд помощи в области безопасности с начала работы администрации президента Джо Байдена (из них 4,6 млрд – с 24 февраля), сообщили в Пентагоне 1 июня.
В мае Конгресс утвердил выделение $40 млрд, из которых $6 млрд предусмотрено на усиление безопасности Украины. О первом пакете из этой суммы и 11-м с начала вторжения – стоимостью $700 млн – Байден объявил 1 июня, в него входят РСЗО HIMARS.