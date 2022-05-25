Канада передаст Украине 20 тыс. артиллерийских снарядов для гаубиц – министр обороны

Боеприпасы входят в пакет военной помощи за 98 млн канадских долларов ($76,32 млн) и вскоре должны быть доставлены в Украину. Этот пакет, в свою очередь, является частью пакета военной помощи Украине в размере $500 млн, объявленного в канадском бюджете на 2022 год.

По словам Ананд, 155-мм снаряды поступили не из военного арсенала Канады, а были приобретены специально для безвозмездной передачи Украине. Снаряды совместимы с гаубицами М-777, которые, как говорится в сообщении канала, Канада также подарила Украине. Ранее было известно, что такие гаубицы передавали США.

"Нельзя допустить, чтобы полномасштабное, незаконное и бессовестное вторжение Путина в Украину оказалось успешным, и оно не будет", – заявила Ананд. Она пообещала, что Канада продолжит поддерживать Украину военной, экономической, гуманитарной помощью и политической поддержкой на международных форумах.