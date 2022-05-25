Канада передаст Украине 20 тыс. артиллерийских снарядов для гаубиц – министр обороны

Боеприпасы входят в пакет военной помощи за 98 млн канадских долларов ($76,32 млн) и вскоре должны быть доставлены в Украину. Этот пакет, в свою очередь, является частью пакета военной помощи Украине в размере $500 млн, объявленного в канадском бюджете на 2022 год.
По словам Ананд, 155-мм снаряды поступили не из военного арсенала Канады, а были приобретены специально для безвозмездной передачи Украине. Снаряды совместимы с гаубицами М-777, которые, как говорится в сообщении канала, Канада также подарила Украине. Ранее было известно, что такие гаубицы передавали США.
"Нельзя допустить, чтобы полномасштабное, незаконное и бессовестное вторжение Путина в Украину оказалось успешным, и оно не будет", – заявила Ананд. Она пообещала, что Канада продолжит поддерживать Украину военной, экономической, гуманитарной помощью и политической поддержкой на международных форумах.
С 2015 года Канада выделила около 154 млн канадских долларов (более $120 млн) на оборонную военную технику для Украины, из которых более 131 млн (более $102 млн) – с февраля 2022 года, сообщали в начале мая на сайте правительства.
В бюджете на 2022 год Канада также выделила Украине дополнительную военную помощь в размере 500 млн канадских долларов ($390 млн) на 2022-23 финансовый год.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в ходе визита в Украину 8 мая объявил о поставках нового оружия и оборудования, включая 18 камер для беспилотников, спутниковые снимки высокого разрешения, стрелковое оружие и боеприпасы к нему, а также боеприпасы для гаубиц M777.