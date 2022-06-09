ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Белом доме не видят признаков разобщенности Запада в помощи Украине

Салливан: Мнение о том, что есть какие-то признаки раскола, разделения или разобщенности, я думаю, опровергается тем, что мы видим на самом деле
Салливан: Мнение о том, что есть какие-то признаки раскола, разделения или разобщенности, я думаю, опровергается тем, что мы видим на самом деле
Фото: ЕРА

В Белом доме считают, что нет признаков разобщенности Запада в поддержке и предоставлении помощи Украине, против которой ведет войну Россия. Об этом советник президента США Джо Байдена Джейк Салливан заявил на брифинге 8 июня, расшифровку видео приводит сайт Белого дома.

В ответ на вопрос об "озабоченности" Франции и Германии относительно предоставления Украине дальнобойного оружия советник Байдена сказал, что у обозревателей и журналистов "есть инстинкт предполагать неизбежный упадок западного единства, решимости и стойкости". 

"Но все факты говорят об обратном, как мы видим сегодня. Европейские страны день за днем делают новые заявления о помощи в области безопасности. Европейский союз собрался не месяц назад, а неделю назад, чтобы объявить о новом пакете далеко идущих санкций, включая энергетические. Так что мнение о том, что есть какие-то признаки раскола, разделения или разобщенности, я думаю, опровергается тем, что мы видим на самом деле", – заявил Салливан. 

Он ожидает, что саммиты НАТО и "Большой семерки", которые запланированы на июнь, будут "очень впечатляющими подтверждениями силы и решимости". 

Контекст:

После полномасштабного военного вторжения России в Украину страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции. Только за два месяца полномасштабного вторжения РФ Киев получил на укрепление обороноспособности Украины более $5 млрд, сообщал 26 апреля глава Пентагона Ллойд Остин.

26 апреля прошла первая встреча консультативной группы по оказанию помощи Украине на авиабазе ВВС США Рамштайн в Германии. Министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что благодаря встрече произошли "тектонические изменения" в философии партнеров по поводу передачи Украине оружия.

По итогам второй встречи 23 мая новую военную помощь Украине решили предоставить 20 государств.

9 июня министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что оружия, которое Украина получила, купила, изготовила, хватило бы для победоносной обороны от любой армии в Европе, однако не от России. "Я не могу сказать, что доволен темпами и количеством снабжения оружием. Категорически нет. Но в то же время я благодарен странам, которые нас поддерживают", – сообщил он. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: США, военная помощь, Белый дом, война России против Украины, Джейк Салливан
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"У девочки пластика намного лучше, чем у ее мамы". Экс-супруг Ани Лорак показал их подросшую дочь
"У девочки пластика намного лучше, чем у ее мамы". Экс-супруг Ани Лорак показал их подросшую дочь
"Красивее, чем когда-либо!" 52-летняя Лопес вышла в свет без трусов и бюстгальтера
"Красивее, чем когда-либо!" 52-летняя Лопес вышла в свет без трусов и бюстгальтера
"Жанна, почему вы молчите?" Подписчики призвали Бадоеву рассказать о войне в Украине
"Жанна, почему вы молчите?" Подписчики призвали Бадоеву рассказать о войне в Украине
  Птушкин перешел на украинский язык и завел новый канал на YouTube вместо русскоязычного с 6 млн фолловеров
  Птушкин перешел на украинский язык и завел новый канал на YouTube вместо русскоязычного с 6 млн фолловеров
55-летняя Хайек снялась с двумя собаками на полу в ресторане. Фото
55-летняя Хайек снялась с двумя собаками на полу в ресторане. Фото
"Все обстоит иначе". Роднянский прокомментировал высказывание российской актрисы о причинах развода с его сыном – советником Зеленского
"Все обстоит иначе". Роднянский прокомментировал высказывание российской актрисы о причинах развода с его сыном – советником Зеленского
"Пьянствуете? Хорошо". Макаревич показал застолье в Израиле
"Пьянствуете? Хорошо". Макаревич показал застолье в Израиле
"Имеющий уши, да услышит". Пугачева впервые публично поддержала Галкина, высмеивающего российских пропагандистов
"Имеющий уши, да услышит". Пугачева впервые публично поддержала Галкина, высмеивающего российских пропагандистов
"Всегда прошу разрешения ее сфотографировать". Мозговая опубликовала свежие фото младшей дочери
"Всегда прошу разрешения ее сфотографировать". Мозговая опубликовала свежие фото младшей дочери
40-летняя Спирс в третий раз выходит замуж – СМИ
40-летняя Спирс в третий раз выходит замуж – СМИ
Демин: Рашисты украли песню Скрябина "Мам". Уже холодильников и стиральных машин им мало
Демин: Рашисты украли песню Скрябина "Мам". Уже холодильников и стиральных машин им мало
"Від кулі Янгол захистить крилом". Сумская спела вместе с мужем. Видео
"Від кулі Янгол захистить крилом". Сумская спела вместе с мужем. Видео
"Мой ангел-хранитель! Защити моих детей от войны". Гвоздева показала фото отца, которого не стало восемь лет назад
"Мой ангел-хранитель! Защити моих детей от войны". Гвоздева показала фото отца, которого не стало восемь лет назад
"Вы боретесь за свою свободу". Йовович записала видео в поддержку украинцев
"Вы боретесь за свою свободу". Йовович записала видео в поддержку украинцев
Робби Уильямс заявил, что готов приехать в Украину, чтобы спеть на "Евровидении 2023"
Робби Уильямс заявил, что готов приехать в Украину, чтобы спеть на "Евровидении 2023"
Организаторы фестиваля в РФ отменили выступление Манижи "по независящим от них причинам". Ранее певица сделала антивоенные заявления
Организаторы фестиваля в РФ отменили выступление Манижи "по независящим от них причинам". Ранее певица сделала антивоенные заявления
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Вот и платим. В том числе кровью". Арестович рассказал о коллективной карме и реформах, которые нужно провести в Украине (186027)
2
"Ден сказал, что это может мне навредить". Жена командира полка "Азов" Прокопенко рассказала, какое решение приняла в первый день войны (85536)
3
"Были разные мнения относительно президента". Жена командира полка "Азов" Дениса Прокопенко рассказала, чем ее удивил Зеленский (78742)
4
"Показана "отрыжкой ельцинской эпохи". Журналист сообщил, что в РФ сняли "масштабно отвратительный" фильм о Пугачевой (30409)
5
Новая пассия экс-супруга Ани Лорак показала, как он в плавках прыгает в бассейн (27650)
6
Арестович прокомментировал петицию о присвоении Зеленскому и ему званий гетмана и кошевого атамана (22448)
7
"Я никому ничего не должен". В сети обсуждают поведение принца Луи, который на людях строил рожицы матери и показывал ей язык. Видео (19307)
8
Анатолий Анатолич рассказал, чем его кума Loboda отличается от Ани Лорак, Повалий, Седоковой и Тодоренко (18893)
 
 
 
 