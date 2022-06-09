В Белом доме не видят признаков разобщенности Запада в помощи Украине

Салливан: Мнение о том, что есть какие-то признаки раскола, разделения или разобщенности, я думаю, опровергается тем, что мы видим на самом деле Фото: ЕРА

В ответ на вопрос об "озабоченности" Франции и Германии относительно предоставления Украине дальнобойного оружия советник Байдена сказал, что у обозревателей и журналистов "есть инстинкт предполагать неизбежный упадок западного единства, решимости и стойкости".

"Но все факты говорят об обратном, как мы видим сегодня. Европейские страны день за днем делают новые заявления о помощи в области безопасности. Европейский союз собрался не месяц назад, а неделю назад, чтобы объявить о новом пакете далеко идущих санкций, включая энергетические. Так что мнение о том, что есть какие-то признаки раскола, разделения или разобщенности, я думаю, опровергается тем, что мы видим на самом деле", – заявил Салливан.

Он ожидает, что саммиты НАТО и "Большой семерки", которые запланированы на июнь, будут "очень впечатляющими подтверждениями силы и решимости".