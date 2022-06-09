В Белом доме не видят признаков разобщенности Запада в помощи Украине

В ответ на вопрос об "озабоченности" Франции и Германии относительно предоставления Украине дальнобойного оружия советник Байдена сказал, что у обозревателей и журналистов "есть инстинкт предполагать неизбежный упадок западного единства, решимости и стойкости".
"Но все факты говорят об обратном, как мы видим сегодня. Европейские страны день за днем делают новые заявления о помощи в области безопасности. Европейский союз собрался не месяц назад, а неделю назад, чтобы объявить о новом пакете далеко идущих санкций, включая энергетические. Так что мнение о том, что есть какие-то признаки раскола, разделения или разобщенности, я думаю, опровергается тем, что мы видим на самом деле", – заявил Салливан.
Он ожидает, что саммиты НАТО и "Большой семерки", которые запланированы на июнь, будут "очень впечатляющими подтверждениями силы и решимости".
После полномасштабного военного вторжения России в Украину страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции. Только за два месяца полномасштабного вторжения РФ Киев получил на укрепление обороноспособности Украины более $5 млрд, сообщал 26 апреля глава Пентагона Ллойд Остин.
26 апреля прошла первая встреча консультативной группы по оказанию помощи Украине на авиабазе ВВС США Рамштайн в Германии. Министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что благодаря встрече произошли "тектонические изменения" в философии партнеров по поводу передачи Украине оружия.
По итогам второй встречи 23 мая новую военную помощь Украине решили предоставить 20 государств.
9 июня министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что оружия, которое Украина получила, купила, изготовила, хватило бы для победоносной обороны от любой армии в Европе, однако не от России. "Я не могу сказать, что доволен темпами и количеством снабжения оружием. Категорически нет. Но в то же время я благодарен странам, которые нас поддерживают", – сообщил он.