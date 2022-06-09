Резников: Оружия, которое Украина получила, купила, изготовила, хватило бы для победоносной обороны от любой армии в Европе. Но не от России

"От партнеров мы получили около 250 бронемашин западных образцов (М113 ТМ, М113 YPR-765, Bushmaster, Mastiff, Husky, Wolfhound и так далее) и продолжаем эту работу. Я уже могу не упоминать ПЗРК (Stinger, Starstreak, Mistral, Piorun, Grom и так далее), ПТРК (NLAW, Javelin, Milan и так далее) и гранатометы (Panzerfaust, Carl Gustaf, АТ4, RGW-90 HH/MATADOR и другие) – их тысячи, это общеизвестно. Это далеко не полный перечень, о некоторых других системах современных вооружений еще рано говорить, мы расскажем о них позже. Но их действие почувствует на себе враг уже сейчас", – написал Резников.

Он упомянул о решении США и Великобритании предоставить Украине реактивные системы залпового огня и отметил, что украинские военные уже некоторое время учатся управлять ими.

"Я провел много дискуссий с иностранными коллегами, чтобы запустить предварительную подготовку команд для разных типов оружия, по которым еще нет политических решений. Обучение по некоторым позициям началось еще в марте. Сейчас подготовку проходят или начнут в ближайшее время более 1,5 тыс. наших военных", – сказал Резников.

Кроме того, Минобороны через разные механизмы передало ВСУ сотни беспилотников, в том числе несколько десятков ударных, и ожидает в ближайших пакетах помощи серьезные БПЛА. А береговая оборона усилена комплексами Harpoon, которые в сочетании с украинскими "Нептунами" "уже заставляют вражеский флот держаться на расстоянии", сообщил министр.

"Важная вещь – мы уже получили от партнеров, приобрели на рынке, изготовили и передали Вооруженным силам значительное количество оружия. Его хватило бы для победоносной обороны от любой армии в Европе. Но не от России. Российский Молох имеет в запасе еще много средств для пожирания человеческих жизней и для удовлетворения своего имперского эго", – написал Резников.

Ввиду этого, подчеркнул министр, Украине очень нужно тяжелое вооружение – и очень быстро.

"Мы доказали, что у нас нет страха перед Кремлем, в отличие от многих других. Но мы как страна не можем себе позволить истекать кровью, теряя наших лучших сыновей и дочерей", – написал он.

Министр назвал следующие цели Украины по поставкам вооружения:

получить значительное количество РСЗО образца НАТО и боеприпасов к ним;

обеспечить полное замещение некоторых существующих калибров советского образца (пушки изношенные, снаряды не производятся или их очень мало) на платформы, распространенные в странах НАТО и снабженные боеприпасами;

договориться с партнерами о переходе к поставкам не в виде отдельных платформ, а в виде целостных подразделений, которые готовы к выполнению боевых задач (organic unit). Это значительно повысит эффективность на поле боя;

привлечь сотни единиц тяжелой бронетехники, без которой невозможно эффективное контрнаступление (пока Украина получает от партнеров достаточно легкую броню, не всегда с оружием);

получить боевые самолеты и средства ПВО / ПРО для защиты неба.

"Суммируя. Я не могу сказать, что доволен темпами и количеством снабжения оружием. Категорически нет. Но в то же время я благодарен странам, которые нас поддерживают, – в частности, США, Великобритании, Польше, нашим балтийским друзьям. И всем другим государствам, помогающим сдерживать российское зло", – подытожил Резников.

Война России против Украины. Главное (обновляется)