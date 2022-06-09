ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Резников: Оружия, которое Украина получила, купила, изготовила, хватило бы для победоносной обороны от любой армии в Европе. Но не от России

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Резников назвал следующие цели Украины по поставкам вооружения от партнеров
Резников назвал следующие цели Украины по поставкам вооружения от партнеров
Фото: EPA

Вооруженные силы Украины получили с начала полномасштабного вторжения РФ около 250 ББМ и тысячи зенитных ракетных комплексов и гранатометов от западных стран-партнеров, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. Об этом он написал в Facebook 9 июня.

"От партнеров мы получили около 250 бронемашин западных образцов (М113 ТМ, М113 YPR-765, Bushmaster, Mastiff, Husky, Wolfhound и так далее) и продолжаем эту работу. Я уже могу не упоминать ПЗРК (Stinger, Starstreak, Mistral, Piorun, Grom и так далее), ПТРК (NLAW, Javelin, Milan и так далее) и гранатометы (Panzerfaust, Carl Gustaf, АТ4, RGW-90 HH/MATADOR и другие) – их тысячи, это общеизвестно. Это далеко не полный перечень, о некоторых других системах современных вооружений еще рано говорить, мы расскажем о них позже. Но их действие почувствует на себе враг уже сейчас", – написал Резников.

Он упомянул о решении США и Великобритании предоставить Украине реактивные системы залпового огня и отметил, что украинские военные уже некоторое время учатся управлять ими.

"Я провел много дискуссий с иностранными коллегами, чтобы запустить предварительную подготовку команд для разных типов оружия, по которым еще нет политических решений. Обучение по некоторым позициям началось еще в марте. Сейчас подготовку проходят или начнут в ближайшее время более 1,5 тыс. наших военных", – сказал Резников.

Кроме того, Минобороны через разные механизмы передало ВСУ сотни беспилотников, в том числе несколько десятков ударных, и ожидает в ближайших пакетах помощи серьезные БПЛА. А береговая оборона усилена комплексами Harpoon, которые в сочетании с украинскими "Нептунами" "уже заставляют вражеский флот держаться на расстоянии", сообщил министр. 

"Важная вещь – мы уже получили от партнеров, приобрели на рынке, изготовили и передали Вооруженным силам значительное количество оружия. Его хватило бы для победоносной обороны от любой армии в Европе. Но не от России. Российский Молох имеет в запасе еще много средств для пожирания человеческих жизней и для удовлетворения своего имперского эго", – написал Резников.

Ввиду этого, подчеркнул министр, Украине очень нужно тяжелое вооружение – и очень быстро.

"Мы доказали, что у нас нет страха перед Кремлем, в отличие от многих других. Но мы как страна не можем себе позволить истекать кровью, теряя наших лучших сыновей и дочерей", – написал он.

Министр назвал следующие цели Украины по поставкам вооружения: 

  • получить значительное количество РСЗО образца НАТО и боеприпасов к ним;
  • обеспечить полное замещение некоторых существующих калибров советского образца (пушки изношенные, снаряды не производятся или их очень мало) на платформы, распространенные в странах НАТО и снабженные боеприпасами;
  • договориться с партнерами о переходе к поставкам не в виде отдельных платформ, а в виде целостных подразделений, которые готовы к выполнению боевых задач (organic unit). Это значительно повысит эффективность на поле боя;
  • привлечь сотни единиц тяжелой бронетехники, без которой невозможно эффективное контрнаступление (пока Украина получает от партнеров достаточно легкую броню, не всегда с оружием);
  • получить боевые самолеты и средства ПВО / ПРО для защиты неба.

"Суммируя. Я не могу сказать, что доволен темпами и количеством снабжения оружием. Категорически нет. Но в то же время я благодарен странам, которые нас поддерживают, – в частности, США, Великобритании, Польше, нашим балтийским друзьям. И всем другим государствам, помогающим сдерживать российское зло", – подытожил Резников. 

https://www.facebook.com/reznikovoleksii/posts/426456056157418

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После полномасштабного военного вторжения России в Украину страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции. Только за два месяца полномасштабного вторжения РФ Киев получил на укрепление обороноспособности Украины более $5 млрд, сообщал 26 апреля глава Пентагона Ллойд Остин.

26 апреля прошла первая встреча консультативной группы по оказанию помощи Украине на авиабазе ВВС США Рамштайн в Германии. Министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что благодаря встрече произошли "тектонические изменения" в философии партнеров по поводу передачи Украине оружия.

По итогам второй встречи 23 мая новую военную помощь Украине решили предоставить 20 государств.

Теги: оружие, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны Украины, вооружение, военная техника, военная помощь, помощь, Алексей Резников, боеприпасы, РСЗО, бронетехника, беспилотники, Минобороны, самолеты, ВСУ, ПЗРК, война России против Украины, Javelin, Stinger
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"У девочки пластика намного лучше, чем у ее мамы". Экс-супруг Ани Лорак показал их подросшую дочь
"У девочки пластика намного лучше, чем у ее мамы". Экс-супруг Ани Лорак показал их подросшую дочь
"Красивее, чем когда-либо!" 52-летняя Лопес вышла в свет без трусов и бюстгальтера
"Красивее, чем когда-либо!" 52-летняя Лопес вышла в свет без трусов и бюстгальтера
"Жанна, почему вы молчите?" Подписчики призвали Бадоеву рассказать о войне в Украине
"Жанна, почему вы молчите?" Подписчики призвали Бадоеву рассказать о войне в Украине
  Птушкин перешел на украинский язык и завел новый канал на YouTube вместо русскоязычного с 6 млн фолловеров
  Птушкин перешел на украинский язык и завел новый канал на YouTube вместо русскоязычного с 6 млн фолловеров
55-летняя Хайек снялась с двумя собаками на полу в ресторане. Фото
55-летняя Хайек снялась с двумя собаками на полу в ресторане. Фото
"Все обстоит иначе". Роднянский прокомментировал высказывание российской актрисы о причинах развода с его сыном – советником Зеленского
"Все обстоит иначе". Роднянский прокомментировал высказывание российской актрисы о причинах развода с его сыном – советником Зеленского
"Пьянствуете? Хорошо". Макаревич показал застолье в Израиле
"Пьянствуете? Хорошо". Макаревич показал застолье в Израиле
"Имеющий уши, да услышит". Пугачева впервые публично поддержала Галкина, высмеивающего российских пропагандистов
"Имеющий уши, да услышит". Пугачева впервые публично поддержала Галкина, высмеивающего российских пропагандистов
"Всегда прошу разрешения ее сфотографировать". Мозговая опубликовала свежие фото младшей дочери
"Всегда прошу разрешения ее сфотографировать". Мозговая опубликовала свежие фото младшей дочери
40-летняя Спирс в третий раз выходит замуж – СМИ
40-летняя Спирс в третий раз выходит замуж – СМИ
Демин: Рашисты украли песню Скрябина "Мам". Уже холодильников и стиральных машин им мало
Демин: Рашисты украли песню Скрябина "Мам". Уже холодильников и стиральных машин им мало
"Від кулі Янгол захистить крилом". Сумская спела вместе с мужем. Видео
"Від кулі Янгол захистить крилом". Сумская спела вместе с мужем. Видео
"Мой ангел-хранитель! Защити моих детей от войны". Гвоздева показала фото отца, которого не стало восемь лет назад
"Мой ангел-хранитель! Защити моих детей от войны". Гвоздева показала фото отца, которого не стало восемь лет назад
"Вы боретесь за свою свободу". Йовович записала видео в поддержку украинцев
"Вы боретесь за свою свободу". Йовович записала видео в поддержку украинцев
Робби Уильямс заявил, что готов приехать в Украину, чтобы спеть на "Евровидении 2023"
Робби Уильямс заявил, что готов приехать в Украину, чтобы спеть на "Евровидении 2023"
Организаторы фестиваля в РФ отменили выступление Манижи "по независящим от них причинам". Ранее певица сделала антивоенные заявления
Организаторы фестиваля в РФ отменили выступление Манижи "по независящим от них причинам". Ранее певица сделала антивоенные заявления
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Вот и платим. В том числе кровью". Арестович рассказал о коллективной карме и реформах, которые нужно провести в Украине (186027)
2
"Ден сказал, что это может мне навредить". Жена командира полка "Азов" Прокопенко рассказала, какое решение приняла в первый день войны (85536)
3
"Были разные мнения относительно президента". Жена командира полка "Азов" Дениса Прокопенко рассказала, чем ее удивил Зеленский (78742)
4
"Показана "отрыжкой ельцинской эпохи". Журналист сообщил, что в РФ сняли "масштабно отвратительный" фильм о Пугачевой (30409)
5
Новая пассия экс-супруга Ани Лорак показала, как он в плавках прыгает в бассейн (27650)
6
Арестович прокомментировал петицию о присвоении Зеленскому и ему званий гетмана и кошевого атамана (22448)
7
"Я никому ничего не должен". В сети обсуждают поведение принца Луи, который на людях строил рожицы матери и показывал ей язык. Видео (19307)
8
Анатолий Анатолич рассказал, чем его кума Loboda отличается от Ани Лорак, Повалий, Седоковой и Тодоренко (18893)
 
 
 
 