США будут предоставлять Украине необходимое, чтобы отбить агрессию РФ – советник Байдена

Салливан напомнил, что США выделили $40 млрд для реагирования на российскую агрессию против Украины.
"Это не на неделю, месяц или три месяца; это обязательство, которое мы будем выполнять в течение многих месяцев и которое позволит нам продолжать оказывать очень сильную поддержку украинцам", – заявил он.
США обеспокоены "каждым актом агрессии россиян, каждым дюймом украинской территории, которую они захватывают, разрушают, бомбят, уничтожают", сказал Салливан.
"Поэтому мы так привержены предоставлению украинцам необходимого оборудования и средств, чтобы они могли противостоять российским наступлениям там, где они могут их оттеснить", – добавил он.
С 2014 года Соединенные Штаты выделили Украине более $7,3 млрд на оказание помощи в обеспечении безопасности, в том числе около $5,3 млрд помощи в области безопасности с начала работы администрации президента Джо Байдена (из них 4,6 млрд – с 24 февраля), сообщили в Пентагоне 1 июня.
В мае Конгресс утвердил выделение $40 млрд, из которых $6 млрд предусмотрено на усиление безопасности Украины. О первом пакете из этой суммы и 11-м с начала вторжения – стоимостью $700 млн – Байден объявил 1 июня, в него входят РСЗО HIMARS.
Отдельно в США приняли закон о ленд-лизе для Украины. Согласно этому документу, президент США сможет разрешить правительству одалживать или давать в аренду средства защиты Украине и другим странами Восточной Европы, "затронутым вторжением Российской Федерации в Украину", чтобы помочь укрепить их обороноспособность и защитить гражданское население от возможного вторжения или продолжающейся агрессии со стороны России. Украина не должна будет заранее платить за поставки техники и вооружений, ей будет предоставлена отсрочка оплаты.