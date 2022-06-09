США будут предоставлять Украине необходимое, чтобы отбить агрессию РФ – советник Байдена

Салливан о военной помощи Украине: Это обязательство, которое мы будем выполнять в течение многих месяцев Фото: ЕРА

Салливан напомнил, что США выделили $40 млрд для реагирования на российскую агрессию против Украины.

"Это не на неделю, месяц или три месяца; это обязательство, которое мы будем выполнять в течение многих месяцев и которое позволит нам продолжать оказывать очень сильную поддержку украинцам", – заявил он.

США обеспокоены "каждым актом агрессии россиян, каждым дюймом украинской территории, которую они захватывают, разрушают, бомбят, уничтожают", сказал Салливан.

"Поэтому мы так привержены предоставлению украинцам необходимого оборудования и средств, чтобы они могли противостоять российским наступлениям там, где они могут их оттеснить", – добавил он.