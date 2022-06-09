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Минфин США запретил американцам операции с долговыми обязательствами российских компаний на вторичном рынке

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Американским инвесторам запретили покупать ценные бумаги, выпущенные российскими компаниями
Американским инвесторам запретили покупать ценные бумаги, выпущенные российскими компаниями
Фото: EPA

Министерство финансов США усилило финансовые санкции против России, запретив американцам покупать российские ценные бумаги, выпущенные компаниями из РФ. Об этом говорится в опубликованном 6 июня разъяснении минфина Соединенных Штатов.

В связи с новыми инвестиционными ограничениями министерства финансов США гражданам страны "запрещено покупать как новые, так и существующие долговые и долевые ценные бумаги, выпущенные юридическим лицом в Российской Федерации".

Минфин уточняет, что частные американские инвесторы не обязаны продавать такие ценные бумаги, купленные ранее, и могут продолжать владеть ими. Кроме того, по-прежнему разрешено продавать российские акции и облигации лицам, не являющимся гражданами США. Отмечается, что в таких сделках не должны принимать участие заблокированные санкциями лица и компании.

Граждане США также могут инвестировать в американские фонды, владеющие российскими акциями и облигациями, если эти ценные бумаги не составляют основную часть активов фонда, говорится в сообщении минфина США. Это не будет считаться нарушением.

По уточнению CNN, до настоящего времени американцам не запрещалось покупать друг у друга на вторичных рынках российские ценные бумаги. Как отмечает издание, запрет призван усилить финансовое давление на РФ и является на данный момент последним в череде мероприятий, которые предпринял официальный Вашингтон в ответ на развязанную Россией войну в Украине.

Контекст:

После вторжения в Украину 24 февраля Запад ввел несколько пакетов санкций против России. Они, в частности, коснулись крупных российских банков.

После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, США, Великобритания, Канада и ЕС решили включить в санкционный список самого Путина, а часть российских банков отключили от SWIFT. Кроме того, США и ЕС ввели санкции против Центробанка России, заморозив его зарубежные активы.

25 мая Минфин США не продлил лицензию на обслуживание внешнего долга России. Без этого разрешения РФ не сможет расплатиться в иностранной валюте по государственным облигациям, что приближает РФ к дефолту по внешнему долгу – первому с 1918 годаСледующие выплаты РФ запланированы на 23–24 июня.

Теги: Россия, США, санкции, агрессия, акции, война России против Украины, активы, ценные бумаги
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