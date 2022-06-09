Минфин США запретил американцам операции с долговыми обязательствами российских компаний на вторичном рынке

В связи с новыми инвестиционными ограничениями министерства финансов США гражданам страны "запрещено покупать как новые, так и существующие долговые и долевые ценные бумаги, выпущенные юридическим лицом в Российской Федерации".

Минфин уточняет, что частные американские инвесторы не обязаны продавать такие ценные бумаги, купленные ранее, и могут продолжать владеть ими. Кроме того, по-прежнему разрешено продавать российские акции и облигации лицам, не являющимся гражданами США. Отмечается, что в таких сделках не должны принимать участие заблокированные санкциями лица и компании.

Граждане США также могут инвестировать в американские фонды, владеющие российскими акциями и облигациями, если эти ценные бумаги не составляют основную часть активов фонда, говорится в сообщении минфина США. Это не будет считаться нарушением.

По уточнению CNN, до настоящего времени американцам не запрещалось покупать друг у друга на вторичных рынках российские ценные бумаги. Как отмечает издание, запрет призван усилить финансовое давление на РФ и является на данный момент последним в череде мероприятий, которые предпринял официальный Вашингтон в ответ на развязанную Россией войну в Украине.